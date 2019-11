La estafaron, conoció a otra víctima gracias a Tiempo y la ayudará a cumplir su sueño

Hasta el momento son 9 las víctimas que fueron estafadas por la organizadora de eventos Fernanda Maldonado (31) y su cómplice Elizabeth Olivera (32) que cobraban dinero por un servicio que nunca garantizaron. Las delincuentes hacían promesas y jugaban con la ilusión de la gente en poder cumplir el sueño de realizar una fiesta, y luego, sin dejar rastros, las embaucaba con diferentes técnicas que ahora investiga la justicia. El monto total de la estafa hasta ahora es de 400 mil pesos, pero a medida que avanza el caso es posible que se sumen otras víctimas que se hacen eco de la noticia, o se animan a contar su caso ahora que se sienten respaldadas.

Una de estas personas fue Gisela Fernández, dueña del servicio “Alma Vajilla” que trabaja brindando asistencia de mantelería, cristalería y mesas a particulares y otras empresas que le ofrecen a sus clientes el pack completo. Según Fernández “esta mujer (Maldonado) me estafó con 80 mil pesos con servicios que me pidió y nunca me pagó, esto pasó en el 2017 pero ahora me anime a hablar por lo que cuentan las otras víctimas” sostuvo.

Según contó la mujer dueña del servicio de vajilla, “Maldonado me debe 6 fiestas pero que ya me resigne a cobrar ese dinero por el tiempo que pasó” afirmó.

La novedad ahora es que a raíz de la nota publicada por Tiempo de San Juan sobre el caso de Yesica Fernández, una mujer que fue estafada al pagar el cumpleaños de 18 de su hermano que padece Síndrome de Down, ahora podría tener otro desenlace. Según contó la dueña del servicio “Alma Vajilla” a este diario, “quiero hacerme cargo de poder pagarle sin cargo alguno el servicio que yo manejo, su historia la verdad es que nos conmovió mucho y queremos hacer algo para darle una alegría a esta familia que fue estafada por esa mujer nefasta” afirmó.

La fiesta en la brevedad podría concretarse a pesar del accionar de la estafadora de los catering que viene operando de esta manera hace años en San Juan.