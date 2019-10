Jáchal denunció a la locutora, que ya tiene antecedentes por discriminación

Luego de las declaraciones discriminatorias de Natalia Vargas contra las candidatas a Embajadora del Sol de Jáchal, la polémica pasó de un revuelo en redes y medios se convirtió en un asunto legal. Es que la Municipalidad de Jáchal hizo dos denuncias este miércoles en la mañana contra la locutora de Radio Cosmos, una en el INADI y otra en el Juzgado de Faltas.

La decisión de la intendencia movilizó dos investigaciones nuevas contra Vargas, quien ya contaba con antecedentes por dichos discriminatorios. Es que en 2018, en el mismo programa de radio, apuntó contra la comunidad LGBT local y los comparó con un "ataque zombie".

La titular de INADI en San Juan, Laura Martín, adelantó que comenzarán una nueva investigación contra la mujer para determinar oficialmente que sus declaraciones fueron discriminatorias tal como figura en la denuncia. Luego de esto la institución no puede imponer sanciones, pero el dictamen sí puede ser usado como prueba en la Justicia de faltas, que podría aplicar una multa a la mujer o la emisora. Incluso, también podría ser presentada en la Defensoría del Público, organismo de control de los medios de comunicación, que también podría accionar contra ella.

El inicio de esta nueva investigación podría coincidir con el otro dictamen del INADI. Es que luego de sus declaraciones en 2018 contra la comunidad homosexual se inició un proceso que ya pasó por los procesos de audiencias y fue enviado a la oficina central para que dictaminen a favor o en contra de Vargas.

Laura Martín tampoco descartó que se presenten nuevos denunciantes. Es que entre las muchas declaraciones de Vargas contra las candidatas, no se refirió sólo a las tres representantes, sino que también tiene antecedentes por agredir a las candidatas a Reina del Sol y a las jachalleras en general. Por eso quienes sientan que han sido agredidos o discriminados por la locutora todavía pueden presentarse a hacerse la denuncia.

El antecedente contra la comunidad LGBT

Natalia Vargas podría recibir muy pronto un dictamen negativo de parte del INADI por el hecho de discriminación en el que incurrió durante 2018. En septiembre del año pasado la mujer junto a su compañero de piso Andrés Zarzuelo hablaron durante más de 10 minutos en términos despectivos contra la comunidad LGBT.

La mujer en su momento habría dicho que "está bien que lo quieran hacer con leyes, que se yo, pero no nos persigan, no nos acosen como personas heterosexuales. Si nosotros estamos obligados a aceptarlos, ellos también están obligados a aceptarnos a nosotros por nuestros gustos y por nuestra manera de llevar la vida. No nos pueden estar intentando convertir a todos. ¿Sabés lo que parece esto? Un ataque zombie. Y en vez de un ataque zombie es un ataque homosexual, donde todo se contagia, ya sea por moda, no sé. Pero el asunto es que nos quieren obligar a todos.”.

La agresión no terminó ahí, ya que según un texto publicado por la asociación civil Aequalis los conductores hablaron sobre los roles de las personas homosexuales en la sociedad y dejaron ver que "aceptaban" que ocuparan lugares artísticos o de "peluqueros de barrio" pero que les parecía mal verlos en otros ambientes. Vargas y Zarzuelo incluso compararon ver a parejas del mismo sexo en la calle con "exhibicionismo" y el hombre lo comparó con mostrar su miembro viril en público.

Entre las víctimas de los ataques al aire también estuvieron las personas transexuales, ya que la mujer insistió con que "nosotros somos hombre o mujer, vos te podés vestir de hombre o mujer, pero vos vas a seguir siendo un hombre y yo voy a seguir siendo una mujer. Podés operarte y hacerte una vagina y yo me puedo hacer un pene, pero yo voy a seguir siendo una mujer porque nací mujer y eso no se saca.”