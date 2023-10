Una sanjuanina pidió ser rescatada de Palestina

Acorde detalló el funcionario, la mujer se encuentra "en un proceso de evacuación avanzado", luego de que se anotara en un registro que se abrió para los argentinos que permanecen en la zona de conflicto y que se consideran en riesgo o en condiciones de ser evacuados.

Si bien se desconocen los detalles de la situación de la sanjuanina, Fretes explicó que la mujer que pidió ser traída de regreso al país mantuvo contacto con las autoridades para dar precisiones sobre su situación. Es que acorde la urgencia que presenten los argentinos que necesitan ser rescatados, se procede con su traslado.

Fretes indicó que el propio gobernador Sergio Uñac estuvo en contacto con la gente de la Cancillería y los funcionarios que cumplen tareas en Tel Aviv, con el objetivo de seguir de cerca el operativo. Es que admitió que la situación es tan cambiante que complica la logística desplegada, en algunas ocasiones.

A pesar de que trascendió el dato de la sanjuanina que solicitó el rescate, el funcionario de Relaciones Institucionales no pudo confirmar que se tratara de la única coterránea. "Puede que hayan más sanjuaninos, no tenemos la certeza", aseguró dado que el registro es amplio y no está discriminado por provincias, sino para todos aquellos sanjuaninos que se encuentran en la zona bélica.

Además, indicó que aunque hay sanjuaninos -y también argentinos- en Israel, no todos están dispuestos a regresar al territorio nacional puesto que sus vidas están allí.

El jueves por la tarde se concretó el primer vuelo de rescate con un grupo de 49 argentinos, de los 1.419 registrados para ser evacuados, en un operativo organizado en forma conjunta por la Cancillería, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas el avión Hércules C-130. Fueron llevados de Tel Aviv hasta Roma, Italia, y luego continuarán camino con destino al país.