Tras las amenazas de caos, el Gobierno advirtió que caerán con todo el peso de la ley

Preocupadas y ocupadas las autoridades por los acontecimientos que se registraron, dejaron en claro en la conferencia que no escatimarán recursos destinados a la prevención y, en ese sentido, recordaron lo que ocurrió el año pasado cuando se llevaron adelante saqueos en dos oportunidades.

En ambos casos intervino la Policía y la Justicia, cuando detuvieron y condenaron a 10 y 11 personas por los saqueos en un supermercado y un almacén en Rawson. "Estamos con operativos prestos a actuar y de la misma manera que actuamos el año pasado se caerá con toda la fuerza de la ley para quien se haga eco de esa convocatoria", señaló Munisaga.

ca24eb14-fce8-4aed-bed8-f47cb25a8827.jfif

Al igual que el funcionario de Gobierno, que le pidió a toda la "comunidad de bien" que no se hagan eco de estos llamados y que no se apaguen a la comisión de delitos, el fiscal Martín aclaró que para este tipo de delitos, como la intimidación pública y el robo poblado en banda, no habrá salidas alternativas, sino que serán penadas por la Justicia.

El representante del Ministerio Público recordó que todos los imputados por los saqueos fueron condenados entre 2 y 3 años de prisión. "Si alguien lo tiene pensado hacerlo, que sepa cuáles son las consecuencias", expresó.

3a80b9a5-b8c3-437f-979e-cf16e300ff2d.jfif

Tal y como ya había sido publicado por este medio y otros, hay tres detenidos: un hombre de Rawson, una mujer de Caucete y un menor. A través de la UFI de Delitos Especiales, iniciaron las investigaciones preliminares para las causas en su contra.

Por otra parte, el Jefe de la Policía informó que se había identificado de dónde provino el llamado de amenaza de bomba en el Centro Cívico y otros dos edificios públicos -Hospital Rawson y Tribunales- y aseveró que fue hecho desde Santa Lucía. Este diario pudo confirmar que hay un detenido por el hecho y que quedó a disposición de la Justicia.