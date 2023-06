Tránsito dice que aún no esta permitida la circulación de Mototaxi en San Juan

Armendariz, contó a Tiempo de San Juan que se trata de algo ilegal que no respeta la Ley de Transporte Público. “Nos llegó algo sobre el tema. Pero no hay nada que regule eso. No hay seguro para el cliente que quiera utilizarlo”, añadió.

Además, desde la secretaria hicieron saber que los llamados sobre este asunto han abundado. Esto, haciendo saber que tomarán medidas legales para lograr regularizar este medio de transporte que es sabido que en lugares como Buenos Aires funciona de manera ilegal.