Por el escándalo de los jinetes y el rebenque, la Federación Gaucha sancionó a seis personas

La noche del lunes 3 de abril, los implicados en el episodio conocieron sus sanciones. Si bien pueden apelar a las mismas, aún no han tenido ninguna presentación al respecto.

Descontrol: un gaucho agarró a rebencazos a otro jinete en plena Cabalgata a la Difunta Correa

Sergio González, presidente de la Federación, detalló a Tiempo de San Juan cada una de las sanciones que recayeron sobre seis personas en total. En primera instancia se sancionó a los representantes de las Agrupaciones Martina Chapanay y Agrupación Cencerro, con suspensión de participar en cualquier actividad organizada por la Federación durante seis meses. “Se suspendió al presidente de una Agrupación y al jefe de tropa de otra”, señaló González.

Quienes también recibieron una penalidad fueron dos personas que participaron del disturbio instantes previos a la imagen que se viralizó. Ambos fueron suspendidos durante un año de toda actividad organizada por el espacio que preside Sergio González.

Tal como había adelantado el presidente de la Federación Gaucha días atrás a este medio, quienes también recibieron sanciones fueron tanto el agresor como la víctima. En el caso de la víctima, Nicolás Astudillo, de Cencerro también recibió un año de suspensión; mientras que el agresor, identificado como Facundo Asis, recibió el castigo más duro: dos años de prohibición de ingreso a cualquier tipo de evento que sea organizado por la Federación. Cumplido el plazo, si desea volver a participar, deberá hacerlo como miembro de una agrupación gaucha si o sí. Esto se definió de esa manera debido a que Asis no es integrante de ninguna agrupación de manera formal, sino que estaba participando de la Cabalgata en calidad de invitado de la Agrupación Martina Champanay.

image.png

González aclaró que todas las personas que han sido suspendidas podrán participar de los eventos, pero solo en calidad de espectadores, mientras que Asis no podrá hacerlo. “Si quiere ir a la próxima cabalgata, por ejemplo, podrá hacerlo en movilidad particular o al lado de la ruta, pero no en caballo”, remarcó.

“Como Federación Gaucha nos duele aplicar sanciones, pero no somos culpables de lo que paso. Nos duele que haya pasado esto, no nos gusta, pero son hechos que no se pueden pasar por alto”, finalizó González recordando que durante los 7 años que lleva como presidente de la federación, solo se han emitido sanciones en cuatro oportunidades.