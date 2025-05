De San Juan al mundo: un joven cineasta representará a la Argentina en el Festival Internacional de Guadalajara

Del 6 al 14 de junio, Román será parte de una experiencia única, compartiendo la mirada crítica y sensible que lo define con estudiantes de cine de todo el mundo. Junto a él, estarán representantes de instituciones de renombre como el California Institute of the Arts (CalArts), el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) de México, la Columbia University School of the Arts, y el Centro Sperimentale di Cinematografia de Italia.