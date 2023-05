Casinos oline, alarma porque cada vez más adolescentes sanjuaninos apuestan sin control

"Esto va en aumento porque no hay una ley nacional que regule los casinos online, tampoco existe ley provincial. Es un mecanismo no regulado donde realmente las instituciones son protegidas, cubren tu identidad y todos los influencers y los que salieron de Gran Hermano los promocionan", explicó José Icazatti. Es que este suele ser el mecanismo para llegar a chicos cada vez más jóvenes ya que en un casino real no pueden entrar por ser menores de edad pero, todo cambia cuando el anonimato de la virtualidad les permite hacerlo.

De hecho, es bastante habitual ver las promociones de apuestas online que los ex Gran Hermano, Julieta Poggio, Thiago Medina y Nacho Castañares hacen en sus stories de Instagram. El problema radica en que la mayoría de sus seguidores son adolescentes. Además, el monto inicial para poder ingresar a apostar suele ser muy bajo, entre 5 y 10 mil pesos.

"Lo mismo que se puede jugar en el casino se puede jugar de forma online. Para entrar solo tienen que registrarse y tener los datos de una tarjeta de crédito que muchas veces roban a los padres. Además pueden hacerlo con Mercado Pago", explicó Icazatti.

Así, desde la comodidad de su hogar, desde la escuela o desde el colectivo, los chicos pueden ir apostando grandes sumas de dinero y lo único que necesitan es un celular con datos. En la actualidad, cuando acceder a una cuenta de Mercado Pago es cada vez más fácil, son muchos los adolescentes que eligen ahorrar el dinero que sus padres les dan para comer o moverse y así poder apostarlo en la ruleta, por ejemplo.

"Como no hay regulación, cada vez aparecen más plataformas que pertenecen a los grandes casinos que ahora ofrecen la opción online. Cuando los padres llegan a mi consultorio ya es demasiado tarde, tuve casos en que chicos habían llegado a endeudarse por 400 mil pesos", remarcó el psicólogo.

El acceso es bastante sencillo y cuando no tienen "piden a un amigo, les van sacando plata" o directamente le toman fotos a las tarjetas de crédito de sus padres para poder apostar. En un solo movimiento acostumbran a mover desde 10 mil hasta 50 mil pesos y así como ganan, los pierden, por eso Icazatti sostiene que "el ciclo es el mismo que el del casino físico, el estímulo es igual, el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo".

De momento no hay legislación nacional, ni provincial que regule este tipo de plataformas y los profesionales sanjuaninos admiten que los casos van en aumento.