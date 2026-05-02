Sábado de visitantes en la Liga Sanjuanina, con triunfos de López Peláez y Marquesado

La fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol dejó resultados clave este sábado. Los cotejos a destacar fueron las victorias de López Peláez y Marquesado, que movieron la tabla y pusieron presión en la pelea por la clasificación.

En una de las sorpresas de la jornada, López Peláez se quedó con un triunfo de peso al derrotar 1-0 a Colón Junior en la cancha de la calle Sargento Cabral. El único tanto del encuentro llegó en el segundo tiempo por intermedio de Aron Agüero, quien definió una rápida contra que terminó inclinando el partido a favor de su equipo.

La derrota le impidió a Colón aprovechar el empate que había dejado Unión días atrás y perder así la oportunidad de convertirse en escolta de Desamparados.

Otro que celebró fuera de casa fue Marquesado. El conjunto del Oeste venció 2-1 a Atenas Pocito en La Rinconada y se metió de lleno en la discusión por los puestos de clasificación.

Carlos Cabañas abrió el marcador con un destacado tiro libre para el Tricolor, mientras que Wilfredo Bronvale marcó el empate parcial para el Mirasol. Ya en el complemento, Jorge Olivares apareció para sellar la victoria visitante y complicar el presente de Atenas.

Lo que queda de la fecha

La actividad continuará este domingo con varios encuentros atractivos. En Zonda, Juventud Zondina será local frente a Trinidad, mientras que en el Este se jugará uno de los duelos destacados de la jornada entre 9 de Julio y Atlético Minero.

Además, Peñarol recibirá en Chimbas a Villa Ibáñez de Ullum, y en Santa Lucía, Alianza enfrentará a Carpintería en el estadio del Centenario.

La fecha había comenzado el jueves con el empate 2-2 entre Unión y Sarmiento de Zonda. El viernes, en tanto, Desamparados superó 1-0 a Rivadavia en La Bebida y San Lorenzo de Ullum goleó 3-0 a Defensores de Argentinos.