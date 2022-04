Rompió el silencio la madre del abusador Facundo Torraga

"Tengo 80 años y estoy invadida por una gran tristeza y dolor, eso me lleva a quebrarme y no poder hablar. La Justicia en nuestro país está ciega, no existe. Condenan a mi hijo por 10 años por una supuesta violación cuando está lleno de corruptos, delincuentes, ladrones y asesinados que caminan sueltos por la calle de nuestra querida Argentina”, expresó en declaraciones del programa Café a la Turca, de Antena 1.

Continuando con su percepción de la situación, la esposa de Mario y también madre de Guillermo Torraga apuntó: "Mi hijo no es asesino, ladrón, violador y está condenado como si lo fuera. Quiero preguntar, señor fiscal y señores jueces ustedes están tan limpios en su vida personal como para semejante condena a mi hijo. Le creen si pruebas a alguien de quien no voy a hablar por su dudosa moral. Lo único que pido es que Dios ilumine a los hombres de la Justicia para que revean la injusta sentencia contra mi hijo Facundo”.

En cuanto a la última vez que pudo estar con su hijo antes de ser condenado, Hebe recordó: "A Facundo lo vi hasta que lo detuvieron. Por ahora está aislado y estamos esperando verlo para abrazarlo, besarlo y decirle que estamos con él y que vamos a hacer todo lo que se pueda para que no le arruinen la vida”.

Asimismo, la esposa del ex bodeguero, que también tiene antecedentes con la ley por la adulteración de vinos, también lamentó el no poder ver a sus nietos, los hijos de Facundo: "A los nietos no los podemos ver. La mamá decidió, influenciada quizá por su madre, que no los veamos. La Justicia tendría que permitir ver a sus nietos".