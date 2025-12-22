lunes 22 de diciembre 2025

¿Llegará?

River está 'obsesionado' con un jugador de Godoy Cruz: quién es y los detalles que faltan para traerlo

El Millonario busca abrochar al extremo surgido de las inferiores de Godoy Cruz cuanto antes y que se sume a Fausto Vera y Aníbal Moreno, para encarar la pretemporada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Luego de haber presentado a Fausto Vera y Aníbal Moreno, River no para en el mercado de pases y está muy cerca de llegar a un acuerdo con Godoy Cruz por Santino Andino. Según pudo averiguar TyC Sports, hay predisposición del conjunto mendocino y del entorno del futbolista para que la negociación se concrete en los próximos días.

image

El extremo de 20 años se asentó como una de las grandes promesas del fútbol argentino tras su irrupción en 2024. Fue la gran figura de un equipo que descendió luego de 17 temporadas en Primera y demostró que tiene nivel más que suficiente para quedarse en la categoría.

En las próximas horas, las dirigencias de River y Godoy Cruz se sentarán a terminar de pulir los últimos detalles de una negociación que parece que llegará a buen puerto. Aunque hay un asterisco: el futbolista dejó de ser representado por Hernán Berman (hombre que tiene mucha influencia en River) y todo indica que pasará a manos de una agencia internacional. Esto podría provocar que el futbolista fuera ofrecido a clubes del exterior, que podrían ofrecer una cifra mayor a la del Millonario.

Por ahora no trascendieron los montos, pero River ofertará por el 100% de la ficha. Hace tiempo atrás, la dirigencia del Tomba, comandada por José Mansur, lo había tasado en 10 millones de dólares, pero se estima que podrían bajar mucho las pretensiones. Cabe remarcar que a mediados de este año, el conjunto mendocino recibió una oferta de Olympiacos de Grecia por 7.5 millones de dólares más un 20% en concepto de plusvalía, la cual fue rechazada.

Andino fue un soplo de aire fresco en un Godoy Cruz apático. Desequilibrante, veloz y con llegada al gol, su lugar más común en la cancha es pegado a la banda izquierda, a pierna cambiada. Sin embargo, mostró capacidad para moverse por todo el frente de ataque y su relación fluida con la red lo hacen un atacante bastante completo. En sus 48 partidos con la Primera del Tomba, anotó ocho goles y repartió cinco asistencias.

Llegó al conjunto mendocino cuando apenas tenía 6 años y ahora aguarda con expectativas las distintas circunstancias que pueden dirimir su futuro como futbolista profesional. Porque tras una temporada en donde no sólo se asentó en la primera del Bodeguero, sino que además fue la figura de un equipo que no pudo responder de forma colectiva, Andino también se dio el lujo de disputar el Mundial Sub-20 en Chile, en donde el seleccionado nacional alcanzó la final del torneo y cayó a manos de Marruecos.

