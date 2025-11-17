lunes 17 de noviembre 2025

Muy elegante

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Las pasarelas del viejo continente marcaron el rumbo y anticipan el regreso de un viejo jean que promete cambiar la forma de vestir en 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con la llegada de la primavera al país, las pasarelas europeas vuelven a marcar el pulso de lo que se usará en las calles locales. Las grandes firmas del continente ya trazaron el rumbo: siluetas renovadas, una búsqueda de sofisticación y el regreso de un clásico que muchos daban por terminado. Y todo indica que 2026 será el año en que esa prenda olvidada vuelva a reclamar su lugar en el guardarropa.

Durante varias temporadas, los jeans anchos -en versión oversize, cargo o con caída amplia- dominaron con comodidad absoluta. La estética relajada se impuso en el día a día y se convirtió en sinónimo de modernidad. Sin embargo, como dicta la lógica cíclica de la moda, ese reinado empieza a desvanecerse y deja paso a una silueta más ajustada, más definida y con un toque de elegancia que viene directo desde Europa.

La nueva estrella del denim es, justamente, el jean ajustado, aunque lejos del modelo rígido de años atrás. Esta vez, la apuesta es por un corte equilibrado: lo suficiente entallado para estilizar, pero con la elasticidad necesaria para garantizar comodidad. Es un retorno que se siente más maduro, más pulido y especialmente versátil para adaptarse a looks urbanos, laborales o nocturnos.

Cómo combinarlos sin fallar

El secreto para incorporar estos jeans al guardarropa está en elegir las prendas que los potencian. Los blazers estructurados, los sweaters de punto y las botas altas aparecen como los socios perfectos para armar un conjunto moderno y funcional. Son combinaciones que aportan textura, equilibrio y una cuota de elegancia sin dejar de ser prácticas para la rutina diaria.

En cuanto a la estética del denim, las tendencias se alejan de los lavados claros y los desgastes extremos. Predominan los tonos oscuros y los lavados sutiles, que suman sobriedad y ayudan a construir un look más sofisticado, ideal para esta transición de temporada.

Así, mientras el “wide leg” empieza a despedirse del centro de la escena, los jeans ajustados vuelven con una impronta renovada, listos para convertirse en el nuevo aliado de estilo que promete conquistar la primavera argentina.

