martes 4 de noviembre 2025

Los tres árboles de Navidad que serán tendencia en las fiestas

Se acerca fin de año y con él, la magia de decorar el hogar. Los expertos en interiorismo ya definieron cuáles serán los estilos de árboles más buscados para esta Navidad. Tres opciones que combinan estética, comodidad y espíritu festivo.

La cuenta regresiva para las Fiestas ya empezó y, como cada año, el árbol de Navidad vuelve a ser el gran protagonista de la decoración. En tiempos donde el diseño del hogar y la practicidad pesan tanto como la tradición, las tendencias 2025 llegan con propuestas que apuntan a optimizar espacios, sumar calidez y facilitar el armado.

Según los reportes de interiorismo más recientes, este año se imponen tres estilos que transformarán las celebraciones: los árboles nevados, los modelos slim o delgados y los pre-iluminados.

1. El árbol nevado: la magia nórdica que nunca pasa de moda

El clásico árbol blanco vuelve con fuerza. Los modelos nevados o “flocked” se consolidan como los favoritos del año, ideales para quienes buscan una estética nórdica, cálida y elegante.

-Por qué es tendencia: generan una atmósfera invernal encantadora incluso en pleno verano.

-Cómo decorarlo: combina perfectamente con adornos blancos, plateados, en tonos pastel o madera clara.

2. Árboles delgados o "slim": elegancia en poco espacio

La practicidad se impone. Los árboles delgados o tipo "pencil" ganan terreno entre quienes viven en departamentos o espacios reducidos. Su diseño estilizado permite disfrutar del espíritu navideño sin ocupar demasiado lugar.

-Por qué es tendencia: se adaptan a ambientes chicos y son fáciles de mover o reubicar.

Cómo decorarlo: con pocos adornos bien elegidos, aprovechando la verticalidad para un efecto sofisticado.

3. El árbol pre-iluminado: la comodidad en su máxima expresión

Pensados para familias con poco tiempo o para quienes prefieren evitar el clásico enredo de luces, los árboles pre-iluminados son la gran apuesta de esta Navidad. Solo basta enchufarlos y disfrutar del brillo navideño en segundos.

-Por qué es tendencia: ofrecen practicidad y una iluminación uniforme sin esfuerzo.

-Cómo decorarlo: con la base de luz ya resuelta, solo resta sumar los adornos principales.

