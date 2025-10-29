miércoles 29 de octubre 2025

Deco

¿Se despide el árbol de Navidad? La nueva forma de decorar estas fiestas

Los árboles de pared y las versiones en tela o madera ganan protagonismo esta temporada. Más prácticos, sustentables y modernos, son la opción preferida para quienes buscan celebrar sin perder estilo ni espacio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
arbol de navidad

La Navidad de 2025 viene acompañada de un cambio de paradigma en la decoración del hogar. El clásico árbol verde, cargado de luces y adornos, empieza a quedar en el pasado frente a nuevas propuestas que combinan diseño, funcionalidad y conciencia ambiental.

Cada vez más personas, especialmente quienes viven en departamentos o espacios reducidos, optan por alternativas creativas que conservan el espíritu navideño sin los inconvenientes del tradicional pino. Las tendencias apuntan a una estética más minimalista, ordenada y fácil de montar.

El furor por los árboles de pared

image

Los llamados “árboles murales” se convirtieron en la estrella de esta temporada. Hechos con luces LED, ramas secas o materiales reciclados, se instalan directamente sobre la pared formando la silueta de un árbol navideño. Además de ocupar cero espacio en el piso, ofrecen la posibilidad de personalizarlos con pequeños adornos, fotos o mensajes.

Su impacto ambiental también es mucho menor: no requieren plásticos ni tala de árboles, lo que los convierte en una alternativa ecológica sin resignar calidez ni encanto. Para los decoradores, estos diseños representan la unión perfecta entre elegancia y practicidad.

Madera y tela: el toque nórdico

Los árboles fabricados en madera o tela plegable también ganan adeptos. Su estilo escandinavo, de líneas simples y materiales naturales, los hace ideales para quienes buscan un ambiente cálido y contemporáneo.

Los modelos de madera suelen incluir repisas o espacios para colocar adornos, mientras que los de tela —generalmente de lino o algodón— pueden colgarse como tapices y personalizarse con bordados o apliques. Ambas versiones se guardan fácilmente y pueden reutilizarse cada año.

Una Navidad más simple y sostenible

image

Lejos de eliminar la tradición, esta nueva tendencia propone reinterpretarla desde una mirada moderna y responsable. Los hogares actuales priorizan la comodidad y el equilibrio estético: menos adornos, más significado.

Los árboles de pared o plegables se adaptan a cualquier ambiente, desde un living espacioso hasta un monoambiente, sin saturar ni interrumpir el diseño interior. Además, requieren poco mantenimiento y permiten mantener un estilo coherente con el resto de la decoración.

Consejos para sumarte a la tendencia

  • Elegí una pared visible y despejada, idealmente en el living o comedor.

  • Usá materiales livianos y seguros, bien sujetos a la pared.

  • Preferí luces LED por su bajo consumo y seguridad.

  • Incorporá elementos naturales como ramas o piñas para un toque orgánico.

  • Personalizá tu diseño con fotos o adornos hechos a mano.

  • Mantené una paleta de tonos neutros, dorados o plateados.

  • Probá versiones de madera o tela para un look nórdico y reutilizable.

  • Evitá sobrecargar la decoración: la clave es el minimalismo.

Este 2025, la Navidad se vive con un espíritu más consciente, funcional y elegante. Una celebración que combina diseño, calidez y sustentabilidad, marcando el fin del reinado del pino tradicional.

