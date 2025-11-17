lunes 17 de noviembre 2025

Un clásico de la mesa argentina

La ensalada que nunca falta: papa, huevo y perejil en una receta simple y rendidora

Un plato frío que se convirtió en infaltable de los asados argentinos. Con ingredientes básicos y lista en media hora, esta ensalada es la salvación cuando hay que cocinar rápido y rico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Hay preparaciones que se transforman en tradición sin grandes vueltas. La ensalada de papa con huevo es una de ellas: económica, accesible y siempre bien recibida. Desde cumpleaños en el patio hasta domingos de parrilla, suele ocupar un lugar privilegiado en la mesa familiar.

image

Aunque su origen está vinculado a la gastronomía de Europa Central, los argentinos la adoptaron y la adaptaron con gusto local: huevo duro, perejil fresco y, según quién la prepare, algún aderezo que potencie su sabor. Además, es ideal para transportar y servir fría, por lo que también es protagonista de picnics y viandas escolares.

Una de sus grandes virtudes es lo versátil que resulta: puede acompañar carnes o convertirse en un almuerzo liviano en días de calor. Eso sí, hay una regla de oro: lograr que las papas queden tiernas sin deshacerse, y que los huevos estén en su punto justo para un resultado prolijo y sabroso.

¿Cómo hacer ensalada de papa y huevo con perejil?

Papas hervidas, huevos duros y un toque verde que aporta aroma: esa es la base de esta receta, que podés condimentar con aceite o darle un giro cremoso con mayonesa o mostaza.

Tiempo estimado: 30 minutos

  • Pelar y cortar papas: 5 min

  • Cocinar papas: 15 min

  • Cocinar huevos: 10 min (mientras las papas hierven)

  • Mezclar y enfriar: 5 minutos
image

Ingredientes

  • 4 papas medianas

  • 3 huevos

  • ½ taza de perejil picado

  • Aceite de oliva (2 cucharadas) o mayonesa

  • Sal y pimienta a gusto

‍ Preparación paso a paso

  • Cortar las papas en cubos y hervirlas con sal hasta que estén tiernas. Enfriar.

  • Cocinar los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos, enfriar y pelar.

  • Cortar los huevos en trozos medianos.

  • En un bol, unir papas, huevos y perejil.

  • Condimentar y mezclar suavemente.

  • Dejar reposar unos minutos en la heladera antes de servir.

image

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones como acompañamiento o 2 porciones abundantes como plato principal.

¿Cuánto dura en la heladera?

Hasta 72 horas en un envase bien cerrado, aunque su mejor textura se disfruta dentro del primer día.

Más allá de su sencillez, esta ensalada conquistó un lugar indiscutible en la cocina de todos los días. Rinde mucho, combina con casi cualquier menú y siempre trae un toque de sabor casero a la mesa. Por eso, cuando no sabés qué preparar o querés sumar una guarnición que nunca falla, la ensalada de papa y huevo con perejil es una apuesta segura: rápida, fresca y siempre deliciosa.

