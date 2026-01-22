Flow playero: el perro que se robó todas las miradas y arrasó en TikTok

Un paseo por la playa, una caminata sin apuro y un perro con actitud fueron suficientes para convertirse en fenómeno en TikTok. El video, compartido por la usuaria @vickyvertua03, captó la atención de miles de usuarios gracias al “flow” natural del animal, que avanza por la arena como si supiera que está siendo observado.

En el video se lo ve caminando con tranquilidad junto a su dueño, mientras el mar y la tarde soleada aportan el escenario perfecto. Sin edición compleja ni efectos llamativos, la escena destaca por su simpleza y por la conexión entre el perro y su humano.

La publicación superó las 490 mil reproducciones y alcanzó más de 100.000 likes, además de una gran cantidad de comentarios que celebran la facha, la actitud y el estilo del protagonista de cuatro patas. Muchos usuarios coincidieron en que el perro “tiene más flow que cualquiera” y que su forma de caminar es digna de pasarela.

Una vez más, las redes sociales confirman que los momentos espontáneos siguen siendo los que más conectan con la gente. En este caso, un perro, una playa y una caminata bastaron para conquistar TikTok y sacarle una sonrisa a miles de personas.