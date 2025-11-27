jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mascotas

Cajas y gatos: el vínculo más fuerte del hogar tiene explicación científica

Un análisis científico revela que las cajas brindan seguridad, reducen el estrés y ayudan a interpretar el estado emocional de los gatos.

Por Irene Toledo
primer-plano-de-un-gato-jengibre-domestico-sentado-en-una-caja-marron-con-la-cabeza-en-el-borde
adorable-gatito-blanco-y-negro-con-pared-monocromatica-detras-de-ella

Para quienes conviven con un gato, la escena es conocida: puede tener juguetes caros, una cama mullida o un rascador de lujo, pero nada lo enamora tanto como una caja de cartón. Lo curioso es que esta conducta, tan típica y adorable, tiene una explicación científica mucho más compleja de lo que parece.

Lee además
los corazones en los chats no son todos iguales: que emocion transmite cada color
Lo que dice la psicología del color

Los corazones en los chats no son todos iguales: qué emoción transmite cada color
la ensalada que nunca falta: papa, huevo y perejil en una receta simple y rendidora
Un clásico de la mesa argentina

La ensalada que nunca falta: papa, huevo y perejil en una receta simple y rendidora

Según especialistas citados por Popular Science, los gatos ven las cajas como refugios naturales: espacios cerrados donde pueden esconderse, observar sin ser vistos y reducir el estrés. Se trata de un comportamiento que está presente desde los primeros días de vida y que define parte de su forma de relacionarse con el entorno.

Un comportamiento instintivo que les da seguridad

Expertos en comportamiento felino explican que esta preferencia no es un juego: es una necesidad.

Mikel Delgado, consultora y científica de la Universidad de Purdue, asegura que una simple caja puede ser un aporte clave para la estabilidad emocional de cualquier gato.

En libertad, los felinos buscan huecos, grietas o cavidades para acechar presas, evitar depredadores o simplemente descansar sin sentirse expuestos. Las cajas del hogar replican esos lugares seguros y les permiten controlar su territorio desde un espacio protegido.

Su origen: la primera “cuna” gatuna

Danielle Gunn-Moore, profesora de medicina felina en la Universidad de Edimburgo, recuerda que las madres eligen sitios tranquilos, oscuros y cerrados para parir. Esa primera sensación de seguridad se graba en la memoria emocional de los gatitos.

Investigaciones mostradas por Popular Science revelan incluso que los gatos recién rescatados bajan sus niveles de cortisol —la hormona del estrés— cuando tienen una caja disponible en su nuevo hogar.

Una caja nueva: territorio por explorar

Aunque su instinto influye, también lo hace la curiosidad.

En casa, los gatos conocen cada rincón, por eso cuando aparece una caja, se activa el mecanismo de exploración: la revisan,la huelen,se esconden, juegan, y acechan desde adentro como si fuera un “puesto de vigilancia”.

Pero este comportamiento también habla sobre su estado emocional.

  • Un gato que entra y sale para jugar está cómodo.
  • Uno que se esconde quieto y alerta, podría estar ansioso o asustado.
  • Socialización temprana: cómo influye en la adultez
  • Entre las 2 y 9 semanas de vida se desarrolla la etapa de socialización.

Los gatos que atraviesan ese período con experiencias positivas suelen adaptarse mejor a los cambios; en cambio, aquellos con un pasado difícil pueden recurrir a las cajas como refugio frente a amenazas percibidas.

¿Cuándo preocuparse?

adorable-gatito-blanco-y-negro-con-pared-monocromatica-detras-de-ella

Aunque las cajas son una herramienta positiva para su bienestar, esconderse todo el tiempo no es normal.

Gunn-Moore advierte que una búsqueda excesiva de refugio puede ser señal de:

  • estrés prolongado,

  • mala adaptación al entorno,

  • o incluso dolor.

En esos casos, Delgado recomienda consultar a un veterinario y, de ser necesario, a un especialista en comportamiento felino.

La conclusión: las cajas no solo son juguetes; son espacios de contención emocional que ayudan a entender cómo se sienten nuestros gatos. Y cuanto más conozcamos su comportamiento, mejor podremos acompañarlos.

Seguí leyendo

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

La médica obstetra condenada a prisión en suspenso.
Veredicto en Tribunales

Condenaron a la médica que causó la muerte de un bebé en un parto en el hospital Rawson, pero no irá presa

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal
Alerta

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal

Te Puede Interesar

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con las fiestas navideñas y de Reyes a la vuelta de la esquina, el comercio de San Juan se anota en una campaña nacional de promoción y descuentos. 
Consumo de Fiestas

Navidad y Reyes: convocan a las jugueterías sanjuaninas a sumarse a una campaña nacional para impulsar las ventas

Condenaron a un sanjuanino por tener material pornográfico infantil y abusar de su nieta
Terrible

Condenaron a un sanjuanino por tener material pornográfico infantil y abusar de su nieta

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado
Chile

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado

Emergencia hídrica en San Juan: reuniones en medio de la sesión y el chispazo del oficialismo con un socio clave en Diputados
Picante

Emergencia hídrica en San Juan: reuniones en medio de la sesión y el chispazo del oficialismo con un socio clave en Diputados