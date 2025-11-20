Sopaipillas sin grasa y listas en 20 minutos: la receta ideal para cualquier tarde con mate

Las tradicionales sopaipillas son un clásico de todas las tardes con mate, pero muchas veces quedan afuera por su alto contenido de grasa. Sin embargo, existe una alternativa más saludable y súper sencilla que permite disfrutarlas igual de ricas, crocantes por fuera y tiernas por dentro, sin necesidad de usar manteca ni freírlas en aceite.
Esta receta se prepara en menos de 20 minutos, rinde muy bien y utiliza ingredientes básicos que siempre hay en casa. Además, ofrece dos formas de cocción: al horno o en freidora de aire, ideales para quienes buscan opciones más livianas.
Ingredientes
- 2 tazas de harina común
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 3/4 taza de agua tibia
- 1 cucharada de aceite (solo para unir la masa)
Preparación
1. Mezclar secos: unir harina, sal y polvo de hornear.
2. Incorporar el agua tibia de a poco hasta formar una masa suave.
3. Agregar el aceite para terminar de unir.
4. Amasar apenas 2 o 3 minutos.
5. Armar las tortas fritas: hacer bollitos, estirar discos finos y pinchar el centro.
Cocción en horno
- Calentar a **220 °C**.
- Colocar en placa con papel manteca o apenas aceitada.
- Hornear entre **8 y 10 minutos**, hasta dorar.
Cocción en freidora de aire
- Precalentar a 200 °C.
- Cocinar entre **6 y 8 minutos**, girándolas a la mitad.