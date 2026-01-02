Ñoquis saludables: la receta fit y sin gluten que conquista la cocina casera

En los últimos años, la quinoa se convirtió en uno de los alimentos más valorados dentro de la cocina saludable gracias a su alto contenido de proteínas vegetales, fibra y minerales esenciales. Este pseudocereal no solo suma nutrición a los platos diarios, sino que también permite reinventar recetas tradicionales con versiones más livianas y equilibradas.
Uno de los ejemplos más exitosos de esta transformación son los ñoquis de quinoa, una alternativa moderna a los clásicos de papa que conserva la textura reconfortante y el sabor casero, pero con un perfil nutricional superior.
A diferencia de los ñoquis tradicionales, esta versión ofrece una consistencia más firme y un sabor más intenso, lo que los vuelve ideales para acompañar con salsas simples como fileto o manteca con salvia, así como con opciones más cremosas o vegetales. Además, ayudan a generar saciedad sin provocar sensación de pesadez, lo que los convierte en una excelente opción para almuerzos y cenas equilibradas.
Otro beneficio destacado es que la quinoa no contiene gluten de manera natural, por lo que esta preparación puede adaptarse fácilmente a una dieta sin TACC, utilizando harina apta para celíacos. A esto se suma su aporte de aminoácidos esenciales, hierro, magnesio y antioxidantes.
La receta es práctica, económica y se adapta perfectamente a la organización semanal: la quinoa puede cocinarse con anticipación y conservarse en la heladera, permitiendo armar los ñoquis en cuestión de minutos.
Receta de ñoquis de quinoa (4 porciones)
Ingredientes
2 tazas de quinoa cocida y bien escurrida
1 huevo
½ taza de queso rallado (parmesano o similar)
¾ taza de harina común o integral (ajustar según necesidad)
Sal y pimienta a gusto
Nuez moscada (opcional)
Preparación
Procesar o pisar la quinoa cocida hasta obtener una textura rústica y pareja.
Incorporar el huevo, el queso rallado, los condimentos y la nuez moscada. Mezclar bien.
Agregar la harina de a poco hasta formar una masa blanda y maleable, que no se adhiera a las manos.
Dividir la masa, formar rollos y cortar los ñoquis del tamaño deseado.
Hervir en abundante agua con sal. Cuando floten, retirarlos con espumadera y servir con la salsa elegida.