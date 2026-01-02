viernes 2 de enero 2026

Tiempo de cocinar

Ñoquis saludables: la receta fit y sin gluten que conquista la cocina casera

Ricos, nutritivos y fáciles de preparar, estos ñoquis se convirtieron en una alternativa ideal a los tradicionales de papa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En los últimos años, la quinoa se convirtió en uno de los alimentos más valorados dentro de la cocina saludable gracias a su alto contenido de proteínas vegetales, fibra y minerales esenciales. Este pseudocereal no solo suma nutrición a los platos diarios, sino que también permite reinventar recetas tradicionales con versiones más livianas y equilibradas.

Uno de los ejemplos más exitosos de esta transformación son los ñoquis de quinoa, una alternativa moderna a los clásicos de papa que conserva la textura reconfortante y el sabor casero, pero con un perfil nutricional superior.

A diferencia de los ñoquis tradicionales, esta versión ofrece una consistencia más firme y un sabor más intenso, lo que los vuelve ideales para acompañar con salsas simples como fileto o manteca con salvia, así como con opciones más cremosas o vegetales. Además, ayudan a generar saciedad sin provocar sensación de pesadez, lo que los convierte en una excelente opción para almuerzos y cenas equilibradas.

Otro beneficio destacado es que la quinoa no contiene gluten de manera natural, por lo que esta preparación puede adaptarse fácilmente a una dieta sin TACC, utilizando harina apta para celíacos. A esto se suma su aporte de aminoácidos esenciales, hierro, magnesio y antioxidantes.

La receta es práctica, económica y se adapta perfectamente a la organización semanal: la quinoa puede cocinarse con anticipación y conservarse en la heladera, permitiendo armar los ñoquis en cuestión de minutos.

Receta de ñoquis de quinoa (4 porciones)

Ingredientes

  • 2 tazas de quinoa cocida y bien escurrida

  • 1 huevo

  • ½ taza de queso rallado (parmesano o similar)

  • ¾ taza de harina común o integral (ajustar según necesidad)

  • Sal y pimienta a gusto

  • Nuez moscada (opcional)

‍ Preparación

  • Procesar o pisar la quinoa cocida hasta obtener una textura rústica y pareja.

  • Incorporar el huevo, el queso rallado, los condimentos y la nuez moscada. Mezclar bien.

  • Agregar la harina de a poco hasta formar una masa blanda y maleable, que no se adhiera a las manos.

  • Dividir la masa, formar rollos y cortar los ñoquis del tamaño deseado.

  • Hervir en abundante agua con sal. Cuando floten, retirarlos con espumadera y servir con la salsa elegida.

