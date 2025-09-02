miércoles 10 de septiembre 2025

Organizando la cocina

En San Juan, qué verduras es mejor dejar fuera de la heladera para conservar sus propiedades

Tomate, cebolla, ajo, pimiento y zapallo son algunas verduras que se cosechan en la zona y que forman parte de las recetas más tradicionales

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen generada con IA de las verduras que hay en una cocina.

En una provincia donde la agricultura juega un papel central en la mesa de sus habitantes, la forma en que se conservan los alimentos es clave para aprovechar al máximo sus propiedades. Si bien la heladera es un aliado fundamental, no todas las verduras sanjuaninas se benefician del frío. De hecho, guardar algunas de ellas puede arruinar su sabor, textura y calidad.

San Juan, conocida por sus cultivos de alta calidad como la vid y el olivo, también es un importante productor de hortalizas. Tomate, cebolla, ajo, pimiento y zapallo son solo algunos de los productos que se cosechan en la zona y que forman parte de platos tradicionales como el tomaticán, la humita o el locro. Sin embargo, para que estos ingredientes mantengan su frescura y sabor, es crucial saber cómo almacenarlos.

A continuación, una guía práctica con las verduras que es mejor dejar fuera del frío y los motivos por los que conviene hacerlo:

1. Tomate: el sabor del sol se pierde en el frío

El tomate es uno de los cultivos más destacados de San Juan, utilizado en un sinfín de preparaciones. Pero si lo guardas en la heladera, el frío interrumpe su proceso de maduración, lo que resulta en una pulpa harinosa y un sabor insípido. Para disfrutar de todo el dulzor y acidez que lo caracteriza, es fundamental conservarlo a temperatura ambiente.

  • El consejo: Colócalos en un frutero o en un plato, lejos de la luz solar directa, para que puedan madurar de forma natural y conserven su sabor.

2. Cebollas y ajos de San Juan: enemigos de la humedad

La cebolla y el ajo son la base de casi cualquier receta, y San Juan se destaca como uno de los principales productores del país. Sin embargo, la humedad del refrigerador es el peor enemigo de estos bulbos. El frío hace que se ablanden rápidamente y que les salga moho o brotes, desperdiciando un ingrediente esencial de la cocina local.

  • El consejo: Guárdalos en un lugar fresco, seco y oscuro, como la despensa. Es importante que estén en una malla o canasta para que circule el aire y se mantengan secos.

3. Papas: el frío cambia su composición

Aunque no son un cultivo exclusivo de San Juan, las papas son una de las verduras más consumidas en la provincia. Al igual que los tomates, las bajas temperaturas alteran su composición, transformando el almidón en azúcar. Esto no solo le da un sabor más dulce y poco deseado, sino que también afecta su textura, volviéndola granulosa.

  • El consejo: La mejor forma de conservarlas es en un lugar fresco, oscuro y ventilado. Evita las bolsas de plástico que acumulan humedad.

4. Pimientos: se ablandan y pierden crujido

El pimiento sanjuanino, protagonista de platos como el chimichurri y las ensaladas, pierde su textura crujiente si se guarda en la heladera. El frío puede hacer que su piel se vuelva blanda y que su sabor se diluya.

  • El consejo: Si los vas a consumir en poco tiempo, déjalos a temperatura ambiente en la mesada. Si los necesitas conservar por más días, guárdalos en la parte baja de la heladera, en un cajón con poca humedad, pero sabiendo que su textura puede variar.

