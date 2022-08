Quién es la "amante y testaferro" de Frigerio que denunció Elisa Carrió

Elisa Carrió volvió a sacudir la ya agitada interna dentro de Juntos por el Cambio . Luego de sus fuertes críticas a dirigentes de la alianza opositora, en tiempos agitados donde varios aparecen apresurados por las candidaturas de cara a las elecciones de 2023. Ahora, la líder de la Coalición Cívica apuntó con dureza a Rogelio Frigerio y recordó su vínculo con Joanna Picetti, quien fue candidata pero no llegó a asumir y que protagonizó un escándalo en el Congreso en 2019.

“Antes la caja de Aysa era Frigerio”, disparó Carrió y sin frenos ni disculpas aclaró que, en su opinión, quienes integran la coalición opositora deben hablar de esos temas “porque hay mucha gente, algunas personas clave de Juntos por el Cambio, que hacen negocios”.

“(Frigerio) me puso un amante en una lista y dije: ‘Me bajo de la lista de Capital si no me la sacan, estaba incluso como su testaferro’. La hija estaba con problemas de abuso”, denunció Carrió.

Inmediatamente Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta salieron al cruce. La exministra de Seguridad dijo en su cuenta de Twitter que no se pueden permitir las declaraciones de la líder de la Coalición Cívica. En tanto, el jefe de Gobierno porteño consideró lo sucedido como un "espectáculo degradante", aseguró que “este no es el camino" y pidió por la unidad de Juntos por el Cambio.

Joanna Picetti, "la testaferro"

"Me dicen que usted no es diputada, ¿se puede retirar?", le dijo el 1º de marzo de 2019 la entonces vicepresidenta, Gabriela Michetti a Joanna Picetti, a quien Carrió se refirió como la “testaferro” de Juntos por el Cambio.

La figura de Picetti salió con fuerza a la luz durante la última Asamblea Legislativa de Mauricio Macri como Presidente. Allí irrumpió en el recinto de la Cámara de Diputados, pese al estricto operativo de seguridad y debió ser desalojada por no ser legisladora.

Picetti, quien integró el octavo lugar en la lista de Cambiemos para diputados nacionales por Capital Federal en 2017, finalmente no asumió como diputada por una decisión de Juntos por el Cambio, ya que la mujer estaba involucrada en un escándalo por un supuesto maltrato a sus hijos, con denuncias ante la Justicia por el presunto abuso.

La apuntada era funcionaria de AySA y respondía al ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Incluso en ese entonces, en pleno armado de listas, trascendió la noticia de que fue la propia Elisa Carrió quien presionó para que la bajaran de la lista.

La denuncia del exmarido

El argumento era que su exmarido, David Bilbulich, la había denunciado por presunto maltrato a sus hijos y finalmente la apartaron tras un fallo de la jueza María Servini de Cubría.

Picetti apeló ante la Cámara Nacional Electoral e incluso quiso jurar su cargo el 10 de diciembre de 2017, dado que ocho diputados ingresaron por el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires.

"Mis hijos en la actualidad durante la semana están encerrados en el fondo, durmiendo con colchones en el piso. Es un galpón chiquito, donde la madre de ella era costurera y donde a mis hijos decían que de noche y de día les hacían fotos desnudos”, había asegurado Bibulich tras las denuncias a Picetti en dos fueros distintos.