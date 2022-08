Elisa Carrió aseguró que Rogelio Frigerio tiene una amante que es su testaferro

Luego se explayó en relación a esos negocios y a los manejos oscuros de dirigentes cambiemitas:

-“Frigerio (Rogelio, ex ministro del interior de Mauricio Macri) me puso un amante en una lista, y dije ‘Me bajo de la lista de Capital si no me sacan a la amante de Frigerio, que estaba incluso como su testaferro’. La hija estaba con problemas de abuso”.

-"Frigerio tenía consultora donde trabajaba con los gobernadores y le dio todo el dinero del Infraestructura Federal. El déficit de Nación es del 20 por ciento, pero en las provincias tienen superávit. Pero ¿quién le dio el dinero? Frigerio, con el fondo de Infraestructura. Incluso hubo obras del fondo de infraestructura que se dieron en Tierra del Fuego a la empresa de Carlos Kirchner"

-“Frigerio, la campaña escandalosa que tiene en Entre Ríos… ¿De qué vive Monzó? Tiene una casa en Martindale. Que se hagan cargo Ritondo, los que pactaron con Massa encubrir a los fiscales. Digo esto, pero no se va a romper Juntos por el Cambio”.

Las declaraciones de Elisa Carrió que enfurecieron a Bullrich e impactaron en JxC

-"En el Gobierno de María Eugenia Vidal, la amistad y eventuales negocios entre Ritondo y Massa eran absolutos. Lo que vi en la Cámara, Massa con Monzó, que son íntimos amigos, jugando directamente con el massismo y ahora también es escandaloso”.

-"Lo de Frigerio con Massa, apoyando a todos los candidatos massistas en las provincias y denigrando a los candidatos de JxC en las elecciones presidenciales de 2019 lo vi yo y se lo dije a Macri”.

-(Sobre la candidatura de Manes) "Cuando fui a una fiesta de la Fundación Ineco, decía en los patrocinios Gobierno nacional y Banco Macro, que son los negocios de Salta, Corrientes, Misiones, Chaco, todo es Macro. Es un escándalo"

La semana próxima se vienen varios mítines, del PRO y de Juntos por el Cambio, donde el tema sería la política, pero sopló el Huracán Carrió, y la agenda parece que mudará hacia como mantener la unidad de la coalición opositora.