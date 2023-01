Susana Laciar coquetea con una candidatura en Capital: "Que sea el mejor departamento"

La legisladora nacional -que es parte de Producción y Trabajo, el partido que lidera Marcelo Orrego y columna vertebral de JxC- está en el lote de los aspirantes junto con el líder de Actuar, Rodolfo Colombo, el ex candidato a diputado departamental, Guido Romero, el presidente de Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández, y el concejal del Pro, Gerardo Cáceres.

"Tenemos toda la buena de Dios", destacó Laciar. "Hay un enorme equipo formado en mucho tiempo" para conducir la Capital, agregó. No obstante, no descartó que ella vaya en la boleta. "Aún no hay nada definido", informó, aunque "soy de Capital y me he focalizado ahí, quiero que sea el mejor departamento, debe volver a enamorar".

Los candidatos de la oposición deberán enfrentarse al actual jefe comunal, el peronista Emilio Baistrocchi. También al asesor letrado del Gobierno, Carlos Lorenzo, un aspirante del giojismo, por estas horas Leonardo Gioja, y la bloquista Graciela Caselles.