Orrego habló de la movida en el Senado y de Vialidad Nacional: "hay rutas imposibles de mantener para cualquier gobernador"

Tras la agitada sesión del Senado que significó duras derrotas para la Casa Rosada y en la que la oposición del PJ y otros sectores dieron media sanción a la distribución de ATN y de impuestos a combustibles que benefician a las provincias, Marcelo Orrego -que no tiene senadores propios- argumentó a favor de la movida parlamentaria. A la par, opinó sobre el cierre de Vialidad Nacional , y si bien se mostró cauto, reconoció que el mantenimiento de algunas rutas que le corresponde a Nación es "imposible" de llevar adelante para los gobernadores.

Ante la amenaza de veto y judicialización planteada por Javier Milei del paquete de leyes sancionado en el Senado, expresó Orrego que "el presidente lo toma desde otra consideración. El tema fundamentalmente que apelamos los gobernadores es que se distribuyan fondos a los efectos de poder contar con recursos que antes estaban destinados a una asignación específica, como en este caso es el impuesto a los combustibles que van directamente destinados a transporte y obras de agua. Y en definitiva cada una de las provincias, si bien muchos tenemos problemas transversales, como por ejemplo son las rutas nacionales, otras tienen una dificultad distinta y yo lo digo con mucha humildad que San Juan está ordenada financiera y económicamente pero por ahí hay provincias que todavía no pueden pagar aguinaldo. Entonces, es en línea inclusive con lo que dice el propio presidente de que se eliminen esos fondos con una afectación específica y que cada uno de los gobernadores pueda tomar decisiones en relación a los problemas que tienen".

En simultáneo, expresó en diálogo con Canal 13 San Juan, que "después lo otro que tiene que ver con los ATN es tratar de distribuir en las provincias en este caso sí por lo que corresponde al índice de la coparticipación".

Expectativa por Vialidad Nacional

image Los empleados de Vialidad Nacional San Juan suman 214 y esta semana salieron a reclamar por sus puestos de trabajo.

Orrego también analizó la medida de Milei de disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. "Hoy hay una desregulación con el tema de Vialidad, hay un artículo que habla de una cláusula transitoria que dice que hasta tanto no se determine cómo se va a hacer la reestructuración de Vialidad Nacional, probablemente puede llamarse de otra manera en otro momento, pero los empleados de Vialidad Nacional pasarán a ser parte de una órbita de un organismo que seguramente va a generar el Gobierno Nacional", afirmó el mandatario provincial.

"Nosotros nos tenemos que hacer cargo en este caso de cuestiones que tengan que ver estrictamente con el orden provincial, por ejemplo, de las rutas provinciales que hay muchas y que las tengo que conservar. O algunas otras como en el caso de la Circunvalación que pedimos que nos cedan porque necesitábamos hacer el trabajo de conservación y manutención porque no podemos tener la ruta más transitada de San Juan que falta un guardarraíl o que no ande una luz, como ha pasado al principio. Nosotros en esto no dudamos mucho y sí tomamos el guante porque en definitiva es fundamental que la gente transite con seguridad", sostuvo el gobernador.

Finalmente, reconoció el escenario complejo: "Hay rutas que es imposible (mantener), para cualquier gobernador, no solo para mí. Esos son recursos que deben evidentemente salir de las arcas nacionales porque son competencia de Nación, no son competencia de las provincias. En estas cuestiones seguramente va a ser el director de Vialidad Nacional que va a tener una reunión donde van a poner a consideración con todas las jurisdicciones, creo que será el próximo jueves, y van a determinar todos los pormenores de cómo va a empezar a desenvolverse esa situación".

Concluyó: "Así que hay que esperar un poco, porque yo sé la ansiedad de muchos pero no creo entiendo yo que Vialidad Nacional si bien se va a desregular va a terminar en algún otro organismo con modificaciones pero en un organismo como puede ser el 'Instituto de Rutas y Caminos Nacional', no sé. Son definiciones que no las tomo yo sino el Presidente o el jefe de Gabinete".