La UNSJ reeditará la pulseada Berenguer Vs. Cocinero con un escenario inédito por el fenómeno libertario

Aunque todavía no está en discusión entre profesores y estudiantes, hubo una aceleración de los armados electores en la casa de estudios. En los pasillos de los Decanatos hay rosqueo de ambas facciones en busca de afinidades y enemistades. Hay varios catalizadores de la situación: la administración de Milei y las políticas públicas que repercuten en la universidad; la partidización; y la nula relación entre los principales dirigentes. La reciente foto del historiador Eduardo Carelli con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, expuso la polarización que tiene la universidad nacional. El dirigente de la Facultad de Filosofía graficó la convivencia política como exasperante: "No podemos seguir así. No podemos seguir recibiendo golpes, tenemos que tomar la ofensiva. Pero difícil tomar una ofensiva con una universidad en la que se impuso una grieta. Si estás con el oficialismo, estás con la universidad públicas. Si no estás, pareciera que estás en contra. Una locura absoluta y total".

En Off the record, el streaming de Política de Tiempo, Carelli contó los motivos que lo llevaron a visitar a El Jefe a principios de julio, cuando la hermana del Presidente estuvo en San Juan para desactivar la interna libertaria y ratificar el liderazgo del diputado nacional José Peluc. La idea fue que "a nivel nacional, de a poco, se vaya terminando ese discurso de en la universidad todos son de izquierda y adoctrinan. Hay profesores que se toman su trabajo en serio y que no adoctrinan. Es un discurso donde se cuestiona la universidad y nos resta toda posibilidad electoral". Este diario anticipó el contacto entre el excandidato de Más Filosofía y los libertarios.

El historiador comentó que "en la Facultad de Filosofía son muy mayoritarios los sectores estudiantiles que votaron a Milei. Tuve la posibilidad de tener contacto con José Peluc y le transmití que el Gobierno nacional no podía seguir con ese discurso. Cuando se anunció la visita de Karina Milei, se pusieron en contacto y me dijeron que si me animaba a decirlo lo mismo. Le dije que la universidad necesita fondos para solucionar problemas graves. Tuve una buena recepción de parte de ella. Me escuchó. Fueron cinco o diez minutos. Fue muy amable. Me dijo que esperaba que, si yo ganara, mantuviéramos el diálogo, y que el vínculo iba a ser el diputado Peluc".

El diálogo entre el académico sanjuanino y Karina Milei no es inocente, forma parte de la ofensiva contra un Rectorado que, al menos superficialmente, parece debilitado. Sin embargo, la foto con la funcionaria de Milei no es el foco. Es la punta del iceberg de un armado más amplio que ya intentó conquistar la universidad y que ahora está envalentonado por los cambios que sufrió la Argentina en el 2023. El arquitecto Cocinero -exsecretario de Obras y Servicios de la Unsj durante las gestiones de Oscar Nasisi- anunció su candidatura a rector recién iniciado el 2024. No esperó. Aprovechó algunos presuntos errores de Berenguer para impulsar el discurso público. "A la universidad le hace falta transparencia", es el primer comentario de los operadores del consejero superior, que recordaron el ingreso -sospechado de irregular- de 166 personas a planta permanente. "Llamativamente, muchos de los que ingresaron a planta son familiares o amigos de las actuales autoridades", dijo en su momento el opositor en una entrevista radial.

Cocinero tuvo una muy buena performance electoral en el 2021. Aquellas elecciones fueron atípicas. Hubo cinco candidatos al Rectorado y además la Justicia Federal tuvo un protagonismo inesperado al suspender los comicios por una denuncia de la entonces consejera Mónica Morvillo. Apenas doce horas antes de concurrir a las urnas, este medio publicó que no habría jornada electoral por la decisión judicial de la Cámara Federal de Mendoza. De junio pasaron a julio. En ese momento, Berenguer -que encabezó la lista tras el fallecimiento de la candidata original, Mónica Coca- obtuvo el 32,4% de los votos. Cocinero sacó 26,08%. Todo en primera vuelta. Hubo balotaje porque ninguno alcanzó el 50% requerido. Los apoyos se repartieron y el ingeniero le ganó al arquitecto: 53,3% a 46,7%. No fue por paliza. Se esperaba una mayor diferencia, sobre todo porque los decanos y los centros de estudiantes se alinearon con la fórmula Berenguer-Analía Ponce.

Pasaron los años. Berenguer consolidó la gestión y Cocinero se posicionó como la única voz disonante. En el Consejo Superior, el oficialismo tiene mayoría automática, no necesita negociar con distintos sectores. Basta con presenciar una reunión del cuerpo para darlo por cierto. Ahora, rumbo a las elecciones generales del 2025, la Universidad Nacional de San Juan reeditará la pulseada del 2021. El arquitecto es ficha puesta. El ingeniero no va a confirmarlo. Pero los equipos técnicos que recorren las facultades comunicaron a los dirigentes académicos y estudiantiles que ya trabajan por la reelección. ¿Puede cambiar el nombre en el oficialismo? Sí. Actualmente, Berenguer es el factor de unidad de la diferentes tribus oficialistas. Si no es él, activará una interna por la sucesión. En tal caso, perfila el secretario Administrativo y Financiero, Ricardo Coca. También cabe la posibilidad de que la vicerrectora Ponce tome la delantera. ¿Los dos juntos? Bajo ningún punto de vista. Una fórmula ganadora en la universidad es una fórmula que contenga a un ingeniero. El argumento: el peso presupuestario y electoral de la Facultad de Ingeniería y por el corporativismo de esos profesionales.

En la vereda de enfrente, Cocinero también sabe sobre la necesidad de un ingeniero. En las elecciones pasadas, lo acompañó Marcelo Bellini. Las fuentes consultadas lo calificaron de "respetable", pero "ahora necesitamos a alguien con un perfil más alto. La oposición tiene en la mira a tres ingenieros. No los dará a conocer hasta dentro de "quince días o un mes, no queremos que lo persiga el oficialismo". Puede ser un hombre o una mujer. Veremos. Por lo pronto, el armado del arquitecto tiene confirmaciones para las peleas por las unidades académicas. Naturalmente, Carelli reintentará en Filosofía. Otro arquitecto, el excandidato Alejandro Álvarez, dará batalla por segunda vez en la Facultad de Arquitectura. En tanto, en la Facultad de Sociales se presentará el exsecretario de Asunto Estudiantiles, Antonio Molina, un exfuncionario de Ricardo Coca. Es un hombre de raíces radicales que tiene diálogo fluido con el peronismo y con el movimiento estudiantil.

La situación en Sociales merece unas palabras. Molina es un candidato potable en tanto puede suscitar el respaldo de otros excandidatos al Decanato en las elecciones pasadas: Leonardo Drazic -que ya respondía a Cocinero- y el director de Asuntos Legales de la universidad, José Luis Miolano, más conocido como "el vikingo" por sus características físicas. De ser así, Molina pone en jaque la conducción de Marcelo Lucero que tiene conflictos hasta con su propio departamento de Trabajo Social. A excepción del departamento de Comunicación Social, el resto le son esquivos o refractarios.

Por su parte, para la Facultad de Ciencias Exactas no se vislumbra ningún nombre todavía. Pero Cocinero y compañía intentarán hacer mella en la gestión del decano acusado por abuso laboral, psicológico y sexual Rodolfo Bloch. Pese a que está restituido en el cargo luego de la suspensión por noventa días que ordenó el Consejo Superior, Bloch continúa en un proceso de sumario que puede terminar en la expulsión. No obstante, es probable que no sea desplazado. Sería la primera vez en la historia de la universidad. En el caso de Ingeniería, unidad académica fundamental, no comunicarán el nombre del candidato por ahora. Conocen la debilidad del actual esquema de poder. El decano Mario Fernández -íntimo de Berenguer- quedó afuera de la próxima contienda por razones de salud. La vice decana Andrea Díaz tiene chances, pero la propuesta no cuaja.

En cuando al movimiento estudiantil organizado, está representado mayoritariamente por la agrupación Ideas, que responde a Juan Pablo Santiago Gioja, sobrino del tres veces gobernador de San Juan, José Luis Gioja. Ideas controla los centros de estudiantes y la Federación Universitaria. Son contrarios a Cocinero, pero no significa que sean adeptos a Berenguer, cuyo único apoyo es la organización Creando, que está conformada por militantes de Patria Grande, y que es conducción solamente en Exactas. Por el lado del arquitecto Cocinero, está Estudiantes Activos, una agrupación que ingresó un consejero superior estudiantil en los comicios pasados. Es minoritaria dentro de cada facultad. Pero ahora sumó el apoyo explícito de los libertarios.

Este diario publicó hace meses que la agrupación estudiantil que responde al presidente Javier Milei está en la Universidad Nacional de San Juan. Tuvieron su momento de mayor exposición en medio del debate por el rector presupuestario de la administración libertaria a las universidades nacionales. "La marcha de hoy es pura y netamente política. El gobierno anterior, encabezado por Sergio Tomás Massa, recortó dinero a Educación y no cumplía con el presupuesto establecido. Pero en ese entonces nadie marchaba, todos se quedaron callados ¿Por qué? Porque ellos eran los mismos que estaban gobernando y recortando el presupuesto a las universidades. A la universidad pública se la defiende reclamando transparencia, no defendiendo curros y negocios", escribieron en las redes sociales de Avancemos. La agrupación tiene un lindo condimento: el presidente, Santiago Cabello, es el hijo del secretario General de la CGT San Juan, el diputado provincial del bloque Justicialista, Eduardo Cabello. Papá peronista, hijo libertario. Parece una postal de época.

El apoyo de un sector estudiantil mileísta y la foto del -seguramente- candidato a decano de Filosofía con Karina Milei son indicios de cercanía entre Cocinero y el fenómeno libertario. Sin embargo, las fuentes consultadas negaron una vinculación ideológica y partidaria. "Los libertarios sí se referencian en nosotros. Eso no significa que nosotros seamos libertarios", dijeron. Además, despegaron al arquitecto del apodo "el candidato de Milei en la universidad". Esa separación está motivada por la fuerte crítica a la política de Berenguer que describieron como partidista anclados en que una parte del funcionariado de la Unsj es militante de Patria Grande. De hecho, fueron parte de la campaña a intendente en Rawson del referente Juan Grabois en San Juan, Eduardo Camus.