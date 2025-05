¡Estallan las redes! Macri contó que Trump le aconsejó invadir Chile

Macri compartió el curioso momento durante su participación en el Seminario Internacional del Grupo Libertad y Democracia en Madrid.

El evento también incluyó un homenaje al recientemente fallecido escritor y político peruano Mario Vargas Llosa.

Al iniciar su relato, Macri destacó la cercana “relación personal” que mantenía con Trump, a quien describió como “muy amigo de la Argentina” gracias a ese vínculo.

Recordó que se conocieron cuando él tenía 24 años y Trump 38, forjando una amistad desde jóvenes.

El episodio que provocó la insólita sugerencia ocurrió durante una visita oficial de Trump a Buenos Aires en el marco del G20.

Macri, Trump y Chile: la peculiar anécdota

Según contó Macri, tenía “un mapa de la Argentina para explicar a quién venía y explicar las provincias”.

Mientras observaba el mapa, Trump se detuvo en la franja territorial ubicada a la izquierda de Argentina. Preguntó: “¿Qué es esto?”.

Macri le respondió que era Chile. Fue entonces cuando Trump, según el relato del expresidente argentino, le lanzó la inesperada recomendación: “You should conquer Chile so you have access to the two oceans”.

Macri tradujo la frase: “Deberías conquistar Chile así tendrías acceso a los dos océanos”.

La anécdota, revelada en un encuentro de líderes liberales en Europa, subraya el estilo directo y poco convencional de las interacciones del exmandatario estadounidense.