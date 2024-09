En San Juan buscan extender los resarcimientos para familiares de los héroes muertos en Malvinas

Son 23 los sanjuaninos muertos en la guerra de Malvinas y la mayoría de sus familiares solo se quedaron con ese recuerdo amargo. Sí, aparecen como héroes, pero los que los lloran cada día y quedaron con sus vidas devastadas por la pérdida de su ser querido no reciben la ayuda que corresponde. Por eso se despertó una gestión para extender el beneficio de la pensión especial que hoy solo cobran padres de caídos en combate , a los hijos o hermanos de los soldados.

Es que hoy un ex combatiente vivo goza de asistencia mientras que los familiares de un muerto en la guerra tienen otro trato. "No es justo que un hijo que se crió solo porque a su padre se lo mataron no tenga una ayuda económica", argumentan por ejemplo los que defienden este cambio.

La meta no es crear pensiones nuevas sino que la partida presupuestaria para los caídos se aproveche. Es que en San Juan hay una ley que da el beneficio a los padres de los fallecidos en Malvinas pero ahora no quedan más de cinco personas recibiendo esa ayuda. La meta es que las asistencias no se desperdicien y recaigan en los deudos más cercanos, si los padres fallecieron.

En su mayoría los que murieron en la guerra eran muy jóvenes por eso se apuntó a sus progenitores, pero hay incluso casos de soldados que tenían hijos. En San Juan, por ejemplo, Eduardo Waldo Moreno dejó sin su padre a una bebé cuando él pereció en el ataque al crucero General Belgrano.

Lo que se busca es igualar porque, destacan, existe una brecha de beneficios entre quien luchó en el conflicto armado y sigue vivo, y quien dio la vida por la Patria.

Para concretar este cambio debe reformarse el Art. 3 de la Ley Provincial 434 S, que establece el otorgamiento de pensiones especiales a los padres de los ex-combatientes, que perdieron sus vidas en el conflicto del Atlántico Sur en el año 1982.

Argumentan desde la Unión Federal de Familiares de Héroes Caídos en Malvinas que es necesaria la extensión del beneficio para los herederos hermanos y hermanas, en el caso del fallecimiento de los progenitores, del Héroe Caído en Malvinas en acciones de combate entre el dia 2 de Abril de 1982 al 14 de Junio del mismo año.

Los 23 mártires de San Juan

La biografía de los héroes sanjuaninos está detallada en el libro "Malvinas su Historia, San Juan sus Héroes", editado justamente por la Cámara de Diputados de San Juan y escrito por Miguel Montaño (junto a su esposa Analía Rodríguez) que es uno de los hermanos del fallecido en guerra, Agustín Hugo Montaño.

La obra literaria permite descifrar quiénes fueron en vida los 23 caídos en Malvinas sanjuaninos, dónde vivieron, quiénes son sus padres, sus hijos, sus maestros, su escuela primaria y sus pasiones, destacan desde la asociación.

"Observamos que todos los jóvenes murieron a corta edad con promedio de 17 y 24 años, con grados militares inferiores, como estudiantes de la Escuela de Marina y cabos que provenían de familias muy humildes, de escuelas ranchos, del interior de la provincia. Héroes que a 42 años siguen invisibilizados en su tierra natak como el marino Julio César Tello, oriundo de Sarmiento, que con apenas 17 años dio la vida por su Patria, y que es imperioso para la memoria de los pueblos su reconocimiento", destacaron desde la Unión Federal.

También remarcaron que durante más de una década la agrupación FACAMA, sigla de Familiares y Amigos de Caídos en Malvinas, fundada por doña Pascuala Agüero de Montaño, "deambula por el Ministerio de Defensa para confirmar la cantidad de bajas sanjuaninas, reúne a los padres y hermanos y comienza el camino de solicitar resarcimiento de beneficio sociales para sus padres y herederos de escasos recursos y algunos con enfermedades preexistentes".

Así, a solicitud de FACAMA, en mayo de 1993 se sancionó la Ley Provincial 6312, hoy Ley 434S vigente, que otorga beneficios sociales y pensión a progenitores de Caídos en Malvinas, como reparación histórica y solidaria de parte del pueblo y Gobierno.

En este marco, la Asociación Civil Unión Federal de Familiares de Héroes Caídos en Malvinas pidió concretamente la reforma del artículos 2 y 3 de la Ley 434 S donde incluya y extienda el beneficio a hermanos en el caso que las Madres y Padres de los Caídos estén fallecidos al momento de la reforma, con lo cual sería distribuida equitativamente según la cantidad de hermanos. Como modelo están las extensiones de beneficios que ya rigen en otras provincias como Santa Fe, la más reciente.

Este pedido de reforma está en estudio en la Legislatura por lo que la extensión podría ser reformulada y aprobada este año. Se espera este mes la visita a San Juan de la titular de la Asociación, María Alejandra González, para explicar los fundamentos de esta movida a los diputados locales.