El PRO confirmó su apoyo al gobierno contra el aumento a jubilados

“ Atenta contra el plan económico ”, dijo Ritondo sobre las iniciativas que buscan robustecer la situación de los jubilados. “Esta estructura de legislación que piden mañana produce un agujero fiscal muy grande al Gobierno . No vamos a acompañar esa agenda, vamos a esperar que no haya quórum”, remarcó durante un panel de diálogo junto al diputado radical Rodrigo de Loredo , en el marco del evento “Una Argentina competitiva”, organizado por la Cámara Argentina de Comercio (AmCham).

Ritondo anticipó que el PRO apoyará “todas las reformas que impulse el Presidente Javier Milei” y sintetizó: “Vamos a aportar a la gobernabilidad”. Fue en la antesala de una reunión clave: este martes a las 18, los 35 diputados del PRO se convocaron tras el cimbronazo electoral del domingo y en medio de un clima enrarecido por la interna que atraviesa al partido. En ese bloque conviven referentes de Patricia Bullrich, ya integrada formalmente al oficialismo, con figuras del macrismo como María Eugenia Vidal, crítica del estilo presidencial.

Bullrich no quiere que haya una migración del PRO a LLA en el Congreso ahora mismo sino después de las elecciones legislativas nacionales, porque no quiere que se rompa formalmente el bloque y eso implique una pérdida de apoyo al gobierno, pero que ya no le votarían todo sin filtro al gobierno. Lo que LLA hizo en la Ciudad es lo que esperan hacer en el Parlamento: seguir comiéndole bancas al PRO hasta que no les quede otra que acoplarse al partido violeta.

La sesión del miércoles: previsión social, emergencia y quórum incierto

Mientras tanto, la Cámara de Diputados volverá a abrir el recinto este miércoles a las 12 con una convocatoria impulsada por la oposición. El temario gira en torno a varios proyectos previsionales, entre ellos la prórroga de la moratoria que venció el 23 de marzo, la creación de un esquema alternativo de aporte proporcional, la actualización del bono mensual para jubilados y un incremento sobre el haber mínimo.

El pedido de sesión lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca y María Parola (Unión por la Patria); Nicolás Massot, Emilio Monzó y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal); y Pablo Juliano, Fernando Carbajal, Carla Carrizo y Marcela Coli (Democracia para Siempre).

Unión por la Patria aportaría 98 diputados, mientras que desde Encuentro Federal y Democracia para Siempre se estima una asistencia del 75%.

Además, se tratará un proyecto para declarar zona de desastre a los municipios bonaerenses afectados por el temporal del fin de semana, como Zárate, Campana, San Antonio de Areco, Arrecifes y Salto, que sufrieron fuertes inundaciones.

El PRO rechaza la continuidad de la moratoria previsional y propone un sistema de aportes proporcionales que tenga como base la Prestación Básica Universal para los Adultos Mayores (PUAM), con un adicional según los años aportados. Aunque Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre coinciden en general con esta idea, se oponen a que el valor de los aportes lo determine el Ministerio de Economía, como plantea el PRO.

Otro de los puntos que genera fricción es la actualización del bono mensual de $70.000, congelado desde marzo de 2023, y el pago de un aumento extraordinario del 7,2% correspondiente a la inflación de enero de 2024. Este último ítem también encuentra el rechazo del bloque de Ritondo, alineado con el plan fiscal del Gobierno.

Además, el PRO no quiere participar de un proyecto que en Casa Rosada ya anticipan que si se avanza, será vetado. "No queremos volver a pasar por otro veto".

Un frente antiperonista en Buenos Aires

En su intervención, Ritondo también se refirió al escenario bonaerense y confirmó que trabaja para cerrar un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza. “Es ir juntos en una elección aquellos que pensamos en un cambio profundo”, explicó. Aunque evitó definir la modalidad exacta —“un frente o una alianza”—, dejó en claro que ese es el camino que intenta construir para enfrentar al peronismo en el mayor distrito electoral del país.

“Hay que aprender de los errores que cometimos. La gente nos pide que vayamos juntos”, lanzó, en una crítica solapada a la estrategia porteña que terminó con una dura derrota ante los libertarios.

En paralelo, dirigentes de LLA empoderados por el resultado del domingo ahora exigen una migración individual de dirigentes del PRO antes que un acuerdo formal, lo que complica las tratativas que encabeza Ritondo en Buenos Aires y alimenta las tensiones internas con Macri, que mira con desconfianza el acercamiento del ala bullrichista al oficialismo.

A su turno, el diputado de la Unión Cívica Radical Rodrigo De Loredo postuló la necesidad de crear un frente común, post elecciones nacionales de octubre, entre “los estabilizadores del mundo no justicialista” para sancionar un conjunto de reformas que planteó como necesarias.

“Las reformas que se necesitan para un mundo político y cultural del país son la reforma sindical, impositiva, laboral, la monetaria”, enumeró, y aclaró: “Este es el desafío post octubre. El mundo justicialista no va a favor de esto".

Asimismo, planteó que el gran objetivo es “evitar que vuelva" el kirchnerismo para avanzar en conquistar un marco de previsión que de lugar a un proceso de estabilidad en el país. “Los que vienen tiene una agenda totalmente distintas”, sentenció.