Con la reforma de la Ley de Transporte en San Juan, qué cambios se prevén en el modo de viajar de los sanjuaninos

Marcelo Orrego anunció en abril que habrá una importante reforma en la Ley de Transporte de San Juan . Si bien el proyecto aún no se envía a la Legislatura , se conocieron algunos lineamientos oficiales. Principalmente, el Gobierno quiere que no haya más alquiler de licencias de taxis y remises. A la par, "se ampliará el juego" a los choferes de aplicaciones que podrán operar legalmente sólo cumpliendo estrictos requisitos.

"Estamos trabajando en una normativa moderna, que no tan solo solucione el problema de hoy, que es el problema de los taxis y remises con la aparición de las aplicaciones, sino que tenemos que pensar en un San Juan para adelante", dijo recientemente el secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Marcelo Molina.

"Esta modificación que vamos a tener está condicionada también por la realidad tecnológica, que es muy dinámica y que es muy cambiante. Entonces es posible que en el mediano plazo, si hay alguna otra aparición tecnológica, también tengamos que conversar", aclaró el funcionario.

Precisó que "para la nueva ley de transporte, nosotros venimos trabajando en algunos lineamientos concretos por parte del gobernador de la provincia. Uno de los lineamientos concretos en ese sentido es la eliminación o terminar con el alquiler de las licencias. Nosotros tenemos un sistema de transporte público no regular, digo porque regular son los colectivos, lo que conocemos como Red Tulum. No regular son los taxis y remises, que se basan en una habilitación, un permiso que le da el Estado a una persona para que explote ese permiso y pueda vivir y pueda trabajar. En la práctica se ha dado que algunas personas que tenían este permiso lo negociaban, lo vendían y algunos otros lo alquilaban y no lo explotaban. Esto genera mucha tensión y genera mucho ruido en el sistema. Queremos evitar cualquier suspicacia en la nueva normativa".

Molina, en diálogo con Radio Sarmiento, evaluó que "lo que nosotros tenemos que evitar es el alquiler de licencia. Lo otro que tenemos que evitar son los costos extra del sistema. O sea, tenemos que sacarle todos los costos extra que pueda tener el sistema generado por la Secretaría de Tránsito y Transporte, por el Gobierno de la Provincia o por cualquier tercero o alguna distorsión. Lo que nos ha pedido el gobernador es que el sistema sea lo más eficiente posible, el mejor sistema para los sanjuaninos y el más económico. Si nosotros le sacamos costos, el que tenga que viajar va a tener el menor costo posible a la hora de poder trasladarse".

Este anteproyecto ya pasó por los equipos técnicos de Tránsito y Transporte, dentro del Ministerio de Gobierno. Quedó a revisión en Casa de Gobierno antes de ser enviado para su debate y tratamiento en la Cámara de Diputados de San Juan, donde también puede ser enriquecido o cambiado.

"Ampliar el juego"

Las apps que aparecieron en San Juan como Uber o Didi generaron "ruido" en el sistema, según Molina. Dijo que la Secretaría tiene vehículos debidamente autorizados, que son los taxis pintados en blanco con amarillo. Pero también hay una oferta circunstancial que aparece de personas que sostienen que la aplicación les dio de alta y eso no es legal porque la aplicación no regula nada, agregó.

Molina sostuvo que hasta que no se cambie la Ley de Transporte esos choferes de app estarán fuera de la ley. Y que la Ley de Tránsito, que es más abarcativa, establece condiciones para transportistas que cobran por llevar gente. Y esas condiciones se prevén fijar en la nueva normativa en marcha.

El chofer que quiera trabajar con sistema de aplicaciones, dijo Molina, "va a tener que cumplir con ciertos requisitos que estamos hablando de carnet profesional, de la antigüedad del auto, del seguro correspondiente y de la RTO, que es lo que pide la Ley de Tránsito. Después, dentro del marco de lo que nosotros estamos proponiendo, más lo que salga de la discusión legislativa, que es donde quedará todo el formato de cómo debe ser, usted podrá tener y podrá incorporarse a la prestación del servicio o no, porque habrá que ver qué otros requisitos y qué otros elementos salen de este proyecto en el medio".

Destacó que "lo que no podemos nosotros es no cuidar al sanjuanino en todo sentido, tanto al profesional que hoy está trabajando como al que se quiere incorporar, pero principalmente al pasajero".

Molina afirmó que "seguramente se va a ampliar el juego. Seguramente se va a permitir más gente, pero va a haber condicionantes. O sea, cumpliendo con los condicionantes, creemos nosotros que no va a haber ningún tipo de inconveniente para que se pueda generar una oferta diferente".

image.png Marcelo Molina, secretario de Tránsito y Transporte de San Juan.

Chau licencias hola "permisos"

La registración de autos y el control del Estado seguirán vigentes. En San Juan hay aproximadamente 1.600 licencias de remis.

"Vamos a ver cómo termina el proyecto en cuanto a si se va a mantener una oferta acotada o si se va a dar una oferta amplia. Lo que va a haber es un permiso del Estado para poder trabajar y la oferta va a ser más amplia. La ley actual permite que una sola persona humana o jurídica pueda tener hasta el 7% del total del parque de licencia. O sea, no hay un impedimento para que una persona no llegue a tener hasta cerca de 100, 105 licencias. Alquilarla está prohibido", destacó el Secretario.

Autos premium

"Estará la gente que pueda registrarse, los vehículos que puedan registrarse y una oferta ordenada para que el sanjuanino tenga el mejor servicio disponible", destacó sobre el futuro sistema. Y agregó: "Cuando nosotros acotamos la oferta, condicionamos al usuario a tener menos oferta. Si nosotros ampliamos la oferta, es que vamos a beneficiar de manera directa al sanjuanino que toma el servicio, porque va a esperar menos tiempo, puede tener un precio diferente, puede tener un vehículo en otras condiciones".

El funcionario sostuvo que se podrá ofrecer diferentes servicios, de autos comunes y con más confort (lo que se conoce como premium). "También se puso en estudio cuál era el precio que se debía pagar. Pagamos el mismo precio por un auto que tiene 0 kilómetro grande que por un auto de 10 años o chico. Entonces es posible que nazca, porque también está pensado eso, la posibilidad de que haya algún otro tipo de servicio, en el que yo diga, 'bueno, si estoy dispuesto a pagar unos pesos más, tengo que tener un servicio de otra calidad' y no ser todo el mismo servicio", destacó.

"Por un lado, podemos trabajar sobre el usuario que puede elegir y decir 'mi economía me da para este auto, pero como quiero un servicio diferente, pido este otro'. Eso también es parte del trabajo que se ha hecho, viendo lo que es el manejo de tarifa. Puede haber diferentes servicios con diferentes tarifas de acuerdo a lo que se está brindando. Veníamos acostumbrados a eso, pero no todo debe ser igual. No solo para el usuario, sino también para aquel que dice 'yo voy a invertir más y tengo que tener un retorno de acuerdo a la inversión que estoy haciendo'".

Finalmente, Molina habló de complementar todo este nuevo esquema con un "trabajo tecnológico que desarrollaremos desde la Secretaría". Y se explayó: "Tendrá que tener información el usuario de acuerdo a en qué condiciones, qué modelo, qué tipo de vehículo. Desde la Secretaría vamos a generar un sistema de base de datos y un sistema de información para que el sanjuanino sepa cuál es el auto que está debidamente autorizado". Y dijo que la idea es incorporar este sistema dentro de las herramientas que permite la app CIDI (Ciudadano Digital) que ya está operativa para otras gestiones con el Estado.