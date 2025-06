Repercusión

Milei eliminó el Día del Empleado Público: qué reparticiones afecta en San Juan

El Gobierno nacional eliminó la jornada no laborable del 27 de junio. “El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático o gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece”, dijo el vocero Adorni.