Barifusa irá por la intendencia en Jáchal y tiró por elevación a Vega

El legislador departamental, que ya estuvo al frente del municipio de 2007 a 2015, irá por un tercer mandato. Competirá contra su ex socio y actual comunero, Miguel Vega, que este año cumple los dos periodos consecutivos y no puede candidatearse a la intendencia.

La sucesión se desató entre ambas líneas, que responden al frente San Juan por Todos, del gobernador Sergio Uñac. Ahora todo indica que Vega tiene ganada la candidatura como diputado departamental. Es casi una norma tácita. Los intendentes que no puede repetir, van a la Legislatura.

Pero el actual jefe comunal quiere poner un sucesor de su riñón. Será uno de los miembros del Gabinete: el director de Deportes, Rodrigo Ferreyra; el director de la Producción, Pablo Pérez; el secretario de Desarrollo Humano, Jorge Ortega. Y también la concejal Cintia Aballay.

Barifusa aseguró en reiteras ocasiones que Vega recae en prácticas de la "antipolítica" para sostener su proyecto. "Cuesta mucho salir a hablar con la gente y que le digan que le van a quitar el contrato, que no le van a hacer el evento y que no les van a apoyar a la institución que representan", dijo el ex comunero a Diario de Cuyo.

En la reciente publicación en redes, Barifusa tiró por elevación contra su ex socio. "Yo no elijo al diputado. Elijo orden y respeto sin condicionamiento", posteó. Es decir, aludió a que su sucesor no respeta el juego democrático "ni la voluntad del pueblo".

Por otra parte, también en la línea del uñaquismo, el subsecretario de Medicina Preventiva de la provincia, Matías Espejo, disputará el cargo en los comicios del 14 de mayo. Por el giojismo, será candidata Silvia Carbajal.