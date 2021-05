Fuerte advertencia de Uñac a las empresas que hacen el nuevo penal de Ullum por el ritmo de obra

"El penal de Ullum está en construcción no al ritmo que yo creo que debe estar pero está en construcción, creo que debería tener más ritmo a esta altura", se quejó Sergio Uñac este jueves sobre los avances de los trabajos en uno de los proyectos más caros y emblemáticos que se pusieron en marcha en medio de la pandemia en San Juan. Incluso advirtió a las empresas que si no cumplen pueden ser cambiadas.

El gobernador acaba de firmar con Nación la herramienta jurídica que le permite a la Provincia recibir los fondos para los trabajos que empezaron en septiembre y dijo, en rueda de prensa, que sobrevoló la zona cuando visitó Iglesia esta semana. No vio lo que esperaba en Matagusanos, el camino sobre el que se ubica la nueva unidad penitenciaria.

Estos trabajos fueron adjudicados a la UTE conformada por las empresas Cicon, Daz, Chiconi y Sat, pero con la crisis de la gestión macrista quedaron paralizados y luego vino la pandemia. Con la demora, las obras que habían sido cotizadas inicialmente en 1.670 millones de pesos se fueron a 4.000 millones, de los cuales la mitad son aportados por Nación, tras peticionarse al presidente Alberto Fernández.

"Supongamos que sean responsabilidades compartidas, pero en definitiva es importante reconocer que debería tener mayor avance porque además corresponde que haya más trabajadores y no los hay, lo he visto, el lunes hemos sobrevolado la zona, y pretendemos que tenga más ritmo. Es una UTE y hay conversaciones. Somos muy claros, si el ritmo de obra no es el que corresponde procedemos a cambiar la empresa que es lo que corresponde", advirtió el gobernador claramente molesto.

La empresa CICON ya cuenta con un mal precedente en la obra pública provincial. En 2015 dejó de construir el Museo de Ciencias Naturales (conocido como Titanes), lo que devino en que se tuviera que relicitar el proyecto ubicado cerca del Parque de Mayo, que se encareció: la obra está retomada y muy avanzada pero aun no se termina.

El nuevo Penal, colosal obra

Una de las vistas del proyecto del nuevo Penal de Ullum.

En 2020 el Penal de Ullum, una de las obras más resonantes de la provincia dada la envergadura social e inversión que representa, fue uno de los proyectos que más peleó San Juan para empezar su construcción. Tras fuertes gestiones, consiguió apoyo nacional para financiarlo. Incluso, tras la visita del presidente Fernández, el ministro de Obras local, Julio Ortíz Andino, dijo que los trabajos se habían iniciado el 1 de septiembre último.

En abril último, el secretario de Obras provincial, Alberto Demartini, dijo a Tiempo de San Juan que este proyecto presentaba un avance del 1%, dado que en esta primera etapa se estaba desarrollando el proyecto ejecutivo, lo que involucraba a 20 personas en ese ítem, mientras que para la parte de obra consistente en trabajos preliminares y movimiento de suelo había 10 personas trabajando. El pico de trabajadores esperado es de 800 y se busca priorizar la mano de obra sanjuanina.

El plazo oficial que manejan de finalización del complejo penitenciario, llamado también "Matagusanos" porque se ubica en el camino con ese nombre en el departamento Ullum, es fines de agosto de 2024, según informó Demartini oportunamente.