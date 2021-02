Con señales hacia Cambiemos, autoconvocados de San Juan lanzaron un partido propio

Un grupo de autoconvocados de San Juan decidió formalizar sus ganas de competir en las próximas elecciones de octubre de este año. Unión y Libertad es el nombre de la novel formación política que está encabezada por la psicóloga María Belén Varela, quien saltó a la escena pública por participar de movilizaciones contrarias a la gestión del presidente Alberto Fernández y del gobernador Sergio Uñac. La flamante dirigente partidaria no se guardó nada en el lanzamiento del partido: “Si la oposición no gana las elecciones, vamos a ser Cuba a 500 kilómetros por hora”

El evento tuvo lugar en el Hotel Albertina del centro sanjuanino. Cerca de las 10.30, un grupo de adherentes a la propuesta “contra la corrupción” –fundamentalmente adultos y adultos mayores- llegó a las instalaciones, saludó a las autoridades partidarias y, en conjunto, entonaron el Himno Nacional. La ceremonia estuvo marcada por un olor marcial. La presentadora aseguró que quienes estaban allí son “patriotas que están para hacer cumplir la Constitución Nacional”. Todo bajo un estricto protocolo de prevención contra el Covid-19.

Tras las palabras del resto de las autoridades, Varela presentó el nombre y logo del partido. Y enfatizó sobre las bases que lo constituyen. “Somos ciudadanos comunes contra la corrupción. Creamos un espacio nuevo, sano y limpio. No venimos a dividir ni fragmentar”, resaltó. Al tiempo que recordó el escrache de un grupo de personas en su domicilio. “Nos han querido amedrentar, pero no tenemos miedo”, dijo la reciente dirigente política. Además, en reiteradas ocasiones aprovechó para señalar que se financian con fondos de los miembros de la cúpula partidaria.

Al ser consultada sobre las intenciones de jugar en las comicios del 2021, Varela aseguró que lo harán y que están abiertos a sentarse con cualquier espacio y escucharlo. Se trata de una definición crucial, porque si van por afuera de Juntos para el Cambio (ex Cambiemos) podrían dividir sus votos y disminuír las chances de conquistar bancas. En cambio si van juntos, tienen más chances. Varela no dio una definición tajante sobre qué resolverán, pero sí entregó insinuaciones en el sentido de acordar con ellos, para lo que deberían consensuar una lista única o ir a Paso si es que se realizan.

Trascendió que se reunió recientemente con la presidente del Pro nacional, Patricia Bulrrich, en Mendoza, pero la psicóloga respondió que no están apuntalados por el macrismo y manejan línea propia. De manera que el punto de unión con el Pro es que “somos opositores”. Varela, en tanto, contestó algunas preguntas de los asistentes al acto. Una de las mujeres en el público la instó a no dividir la oposición: “Hay que unirse para sumar”.

Aunque Unión y Libertad –en referencia a la frase que se encuentra grabada en la bandera de San Juan- ya tiene una sede en calle 9 de julio, los papeles aún no están en orden. Según dijo Varela, lo primero que hicieron fue constituir una asociación civil para contener a los que “no quieren saber nada con la política” y el trámite para el partido está en proceso. Aunque ya definieron que las autoridades máximas serán las mismas. La presidenta será, naturalmente, Varela. Estará acompañada por Domingo Masquijo en tesorería, Sebastián Ruiz como primer vocal, Eduardo Guarnido como segundo y Jorge Yornet completa la lista.