Municipales rawsinos furiosos por un desprecio y el protagonista no se disculpa

Marcelo Vargas, referente de la Cámara de Comercio de Rawson y representante del sector también en la Federación Económica, hizo un posteo el primer día que fue a cumplir con las tareas comunitarias en el municipio de Rawson. Dijo que desde el arranque de sus labores en la municipalidad era “todo un ñoqui”. Rodolfo Molina y Paulo Jofré, representantes rawsinos de UPCN y SUOEM, repudiaron los dichos de Vargas y pidieron que sea removido de las instituciones en las que representa al comercio. En diálogo con Tiempo de San Juan, el dirigente no pidió disculpas por sus dichos y dijo que se trató de un chiste interno en el que no apuntó a ningún municipio.

Tras el posteo de la polémica, Molina, empleado municipal y dirigente sindical de UPCN, se mostró ofendido y anticipó que presentarán una nota repudiando los dichos de Vargas. “Es una aberración, no sé por qué dice esas cosas. Nunca lo ví a este hombre, todos los días los empleados municipales trabajamos, estamos en la primera línea. Quisiera verlo y hablar con él, que fundamente por qué nos dijo que somos ñoquis. Estamos escribiendo una nota para repudiar sus dichos que nos afectan como familia municipal que somos y nos faltan el respeto. Sería justo que lo expulsen de la Federación Económica y de la Cámara de Comercio porque una persona así no puede representar al comercio”, señaló.

Por su parte, Jofré, de SUOEM, tildó de “nefastos” las consideraciones de Vargas. “Habló de los municipales denigrándolos, está en el municipio trabajando porque está cumpliendo con una condena de flagrancia. Estamos en la primera línea, quisiera que lo manden con un mameluco a recoger los residuos, como nosotros hacemos recogiendo los residuos que genera su negocio”, indicó. El municipal cuestionó que Vargas ocupe un lugar de representación en la Federación Económica y la Cámara Comercial de Rawson. “Estamos haciendo un doble sacrificio, los dos gremios nos hemos unido para defender la legitimidad de nuestro trabajo, que Vargas se ocupa por despreciar”, cerró.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Vargas se defendió. No se disculpó, dijo que la interpretación es exclusiva del medio aunque el posteo coincidió con el día que arrancó con las tareas comunitarias en la municipalidad de Rawson. “Yo no hablo de ninguna municipalidad, no digo nada de la justicia, no digo nada de nada, es un chiste personal con mis contactos, con mis amigos, que el diario lo interprete de ese modo es un problema del diario. Es como un chiste que hago en mi casa”, disparó. El dirigente fue a fondo y aseguró no haber ofendido a nadie y que por eso no tiene que pedir disculpas por nada. “El que se enoje, que me pregunte y le digo”, cerró.

Para los representantes sindicales rawsinos, Vargas no sólo se burla de la condena que le impusieron en flagrancia por poner en riesgo la salud organizando una marcha en cuarentena, sino que desliza un prejuicio contra los empleados municipales. Estas declaraciones fueron vertidas por el dirigente durante el primer día que tenía que ir a cumplir con los trabajos comunitarios, que realizará por los próximos 3 meses.

El inicio de la historia data del 30 de abril, cuando Vargas y otros comerciantes decidieron protestar en el Centro Cívico en pleno aislamiento obligatorio. El 5 de mayo el dirigente fue condenado por el fuero de Flagrancia; recibió como pena una multa de $5.000 y la obligación de hacer trabajos voluntarios en la Municipalidad de Rawson.

A sólo un par de horas de iniciar su jornada laboral obligatoria, a las 10:04, el comerciante subió una historia a sus redes sociales en la cual parece burlarse del trabajo que debe realizar y el que hacen sus ahora compañeros de oficina. "Mi primer día en la muni. Me mandaron a tomar un café. Soy todo un ñoqui", dejó escrito para que vieran sus contactos.