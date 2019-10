Cuánto se paga de multa por no votar y cómo justificarlo

La ley establece que el voto es obligatorio para aquellos ciudadanos mayores de 18 años y menores de 70 que estén inscriptos en el padrón electoral (de 16 a 18 años es opcional). Es por eso que los votantes habilitados mencionados anteriormente que no concurran a sufragar el próximo domingo 27 de octubre en las elecciones generales de Argentina, tendrán una sanción.

¿Qué pasa si un ciudadano habilitado no puede asistir a votar el día de los comicios?

Para que no sea multado, deberá justificar tu ausencia ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal del distrito que corresponda dentro de los 60 días posteriores a las elecciones.

¿Qué razones son justificadas?

Enfermedad, causas de fuerza mayor suficientemente comprobada que le hayan impedido asistir al acto electoral o distancia geográfica (500 km. o más del lugar donde vota). En caso de enfermedad, el certificado deberá ser expedido por un hospital público nacional, por médicos oficiales, provinciales o municipales o, en ausencia de éstos, médicos particulares. En caso de que la ausencia sea por distancia, el ciudadano debe concurrir con su DNI a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentre y pedir una certificación escrita que justifique su imposibilidad de votar.

¿Cuál es la multa por no presentar los comprobantes que justifiquen la ausencia a votar?

La Cámara Nacional Electoral fijó un importe 50 pesos argentinos como sanción a aquellos que no voten y no lo justifiquen. Cabe destacar que de no abonar esa multa (se puede generar una boleta de pago para abonar en Banco Nación, Pago Fácil o Rapipago), el infractor se verá imposibilitado de realizar gestiones o trámites ante organismos públicos por un año. Para consultas sobre multas, se puede ingresar a la página de la Cámara Nacional Electoral.