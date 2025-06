Una camioneta intentó adelantar a un camión en Capital y terminó incrustada en el acoplado

Un accidente vial generó alarma este martes en una transitada esquina de la Capital sanjuanina, aunque, afortunadamente, no hubo personas lesionadas. El hecho ocurrió en la intersección de Tucumán y Belgrano, cuando una camioneta intentó adelantar a un camión por la derecha y terminó incrustada en su acoplado.

Pese a la violencia del impacto, no se registraron heridos y el conductor de la Captur no requirió atención médica. No obstante, el incidente provocó complicaciones en el tránsito de la zona durante varios minutos, hasta que se logró separar ambos rodados.

Personal de Tránsito intervino para ordenar la circulación vehicular y normalizar la situación en el lugar.