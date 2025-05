Tras el hallazgo del feto en Caucete: ¿descartan el aborto e investigan un homicidio?

Por el momento la información es clara: hasta que no haya un dictamen de los especialistas que analizan el supuesto feto, no se puede afirmar el homicidio. No obstante, una vez que eso suceda, una línea de investigación cobraría fuerza y ello impulsaría al menos dos detenciones. Por un lado, la mujer que parió al bebé (si no lo abortó) y, por otro, un tercero que habría colaborado con ella.

En este tipo de casos, ya sea un parto o un aborto, las fuentes señalaron que resulta complejo que una mujer actúe en total soledad y que, por el contexto particular, es posible que alguien más haya estado presente en ese momento. Por lo tanto, de ser cierta la sospecha del homicidio, al menos dos sujetos quedarían en la mira de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

Más allá de lo que pueda definir la autopsia y un examen forense especial, que se sitúa en la región de los pulmones y el sistema digestivo, el cual advierte si nació con vida o no, lo que resta individualizar a Micheltorena y sus ayudantes fiscales es la autoría. En otras palabras, quién es la gestante y su posible cómplice. Es por eso que se analizan pruebas del hospital departamental y demás indicios que ayuden a dar con los responsables del delito.

El hallazgo de los restos ocurrió el domingo último, en un basural situado en inmediaciones de Colón y Salta. Fueron dos personas que revolvían la basura las que se toparon con el cuerpo de unos 50 centímetros de largo y que, incluso, tenía el cordón umbilical. Un médico legista confirmó el tiempo de gestación, lo que derivó en la sospecha de que podría haber nacido con vida y, en tal caso, que podría haber sido asesinado. No obstante, y de modo superficial, no se constataron signos de violencia en el cuerpo que se encontraba dentro de una bolsa de residuos negra.