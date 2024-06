Perdió el control de la moto y dio contra una camioneta estacionada en Capital

El cabo Fernando Ontivero, de la Comisaría 4ª, fue el primer oficial en llegar al lugar del accidente. Bustos, quien conducía la motocicleta, no sufrió heridas graves aparentes, pero fue trasladado para una evaluación médica de rutina. El propietario de la camioneta no se encontraba en el vehículo al momento del impacto y no resultó lesionado.

Los funcionarios judiciales Iván Grassi y Victoria Martin están a cargo de la investigación del caso. Las autoridades continúan recopilando información para determinar las circunstancias exactas del accidente y las posibles responsabilidades.