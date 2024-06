Lo condenaron a 10 años por abusar de su sobrina y ahora lo señalan de violar a otra

WhatsApp Image 2024-06-13 at 21.36.00 (1).jpeg La abogada Filomena Noriega y la representante de UFI ANIVI, la ayudante fiscal Victoria Salinas.

Y eso no es lo más grave, porque no solo fueron tocamientos sino abusos aún más impactantes. Por tal razón la fiscal ayudante Victoria Salinas que trabaja en conjunto con la fiscal Ingrid Schott pidieron la ampliación del objeto de la IPP, precisamente, ahora lo imputarom por abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia y la guarda en concurso ideal con corrupción de menores agravada.

Los abusos habrían ocurrido cuando M.F. se quedaba sola con la niña y según la menor no solo ocurrían en la vivienda, sino también cuando este hombre se las llevaba a otro lado. Uno de esos casos habrá pasado en una obra de construcción.

M.F. defendido por la letrada Filomena Noriega, jura que nunca les hizo algo a las niñas. “No es así, no salí nunca solo con ninguna de las niñas. Escucho tantas cosas que no sé qué creer. No me parece lo que están diciendo de mí, no hago esas cosas tengo hijas e hijos”. Algunos de los abusos supuestamente fueron en la noche y él se defendió diciendo: “Yo trabajé siempre de noche y nunca las vi”. La letrada manifestó que la fiscalía no tenía los elementos de convicción contundentes y que eran muy escuetos para ampliar la calificación.

WhatsApp Image 2024-06-13 at 21.36.00.jpeg Juez de Garantías Gabriel Meglioli

Finalmente el juez de Garantía Gabriel Meglioli lo dejó imputado por la calificación que planteó la fiscalía. Cabe destacar que M.F. está preso desde hace meses y no se le dieron medidas cautelares (su prisión preventiva vencería en septiembre de este año).

La condena de 10 años todavía no está firme. Noriega impugnó esta resolución. La audiencia con el tribunal de impugnación se realizó en febrero de este año y todavía no hay una resolución.