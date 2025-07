Revelaron detalles sobre la mujer que sufrió graves quemaduras en Angaco: no se quemó con un horno eléctrico y tiene el 70% del cuerpo afectado

En las primeras horas tras el hecho, trascendió la hipótesis de que el accidente había sido provocado por la explosión de un horno eléctrico. Sin embargo, los peritajes realizados en el lugar descartaron esa versión. Los investigadores constataron que la vivienda no cuenta con gas natural y que la cocina funcionaba precariamente con una garrafa. Además, las hornallas estaban obstruidas por suciedad y sin la llama azul característica de una correcta combustión.

Su sobrina, Brisa Gaña Jofré, intentó asistirla, pero no logró sofocar las llamas. La víctima logró salir hasta la vereda, donde un vecino intervino y la cubrió con un mantel, logrando extinguir el fuego.

La mujer fue trasladada inicialmente al Hospital de Angaco y luego, debido a la gravedad de sus lesiones, al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internada en coma inducido, con quemaduras de tipo A y B en el 70% de su cuerpo, con compromiso en el rostro y torso.

Aunque no se detectaron pérdidas de gas, Bomberos y peritos confirmaron que las instalaciones no cumplían con las medidas mínimas de seguridad y que la vivienda no contaba con calefactores.

Por disposición de la Justicia, se secuestraron el mantel utilizado para apagar las llamas y restos de las prendas de vestir de la víctima. El caso continúa siendo investigado por el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese.