Tras 37 años, la mujer más importante del mundo de la moda dejó su puesto clave

El portal web de la prestigiosa revista difundió: “Anna Wintour informó al equipo de Vogue que la revista buscará próximamente un/a jefe/a de contenido editorial. Si bien Wintour continuará como directora de contenido de Condé Nast, supervisando la gestión editorial de marcas como WIRED, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, World of Interiors, Allure, Teen Vogue, Ars Technica y Them a nivel mundial, así como directora editorial global de Vogue, el/la nuevo/a jefe/a de contenido editorial de Vogue US liderará las operaciones diarias de la revista en todas sus plataformas. La persona que ocupe este puesto reportará directamente a Wintour, en consonancia con los/las jefes/as de contenido editorial de todas las revistas de Vogue”.