Murió un niño de 10 años en Pocito

A las 7 de mañana, su hermano más chico fue a levantarlo, pero este pequeño no reaccionaba. Les avisó a sus papás de la situación, estos fueron de inmediato y corroboraron que no reaccionaba. Ante esta desesperante situación, lo cargaron a un vehículo y lo enviaron de inmediato al Centro de Salud René Favaloro, lugar donde le informaron la triste noticia que el chico ya había fallecido.

A prima facie el menor no tenía lesiones o signos de violencia, por tal razón se cree que tuvo una muerte natural. Los investigadores no estaban del todo seguros, pero el niño no tenía patologías previas. Además, el día previo había sido normal. Este cenó y se acostó normal y aparentemente no se quejó de alguna dolencia.

El caso está siendo investigado por UFI Delitos Especiales. El cuerpo del menor será trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente y determinar las causas del deceso.