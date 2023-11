Ladrón muerto en Ullum: ¿la causa quedará como legítima defensa?

Falta recolectar diferentes pruebas que fueron tomadas por el complejo forense y Criminalística. A pesar de que estos resultados todavía no están, todo está encaminado en que no recaería responsabilidad contra el jubilado.

Fue el mismo Ginestar el que dijo a la Policía lo que había pasado. Después de que estos sujetos entraron a su casa, él agarró la camioneta y fue directo a comisaría 15ta donde les dijo que ladrones entraron a robar a su casa y que él se defendió con un cuchillo, manifestando también que lo había apuñalado. El cuchillo lo entregó. Los efectivos fueron a la casa del jubilado y encontraron al “Tula” sin signos vitales y con una herida cortupanzante en su pierna izquierda.

Pero los miembros de la policía y los investigadores también se toparon con una casa desordenada, cámaras rotas y una ventana rota; signos que le dan fuerza a la versión de Ginestar. Al “Tula” lo hallaron con signos de arrastre, indicando que el presunto cómplice intentó llevárselo.

El jubilado “justiciero” fue liberado a las 24 horas del hecho y se encuentra bajo el cuidado de su familia. Este medio trató de hablar con él o algún miembro de su familia pero estos no dieron declaraciones. Un dato no menor, los familiares del hombre fallecido no han hecho objeción a la investigación que se está llevando a cabo, aseguraron desde la Justicia.

¿Buscarán al presunto cómplice del “Tula”?

Fuentes judiciales dijeron que se sigue investigando para dar con él, pero todo depende de la decisión que tome fiscalía. Si el caso se lo toma como legítima defensa pasaría a investigarse como presunto robo, es decir, que sería remitido a otro juzgado.