Golpe de película en el futuro penal de Matagusanos: en camiones y encapuchados, robaron hierros por $40 millones

Como la obra se encuentra paralizada, la única persona que se hallaba en el predio era el guardia de seguridad privada de nombre Joaquín Olivera. El guardia de seguridad estaba en la garita de ingreso, cuando a las 8 de la mañana arribó una camioneta y descendieron dos hombres. De inmediato, los sujetos encañaron al guardia con dos escopetas recortadas, lo redujeron y lo maniataron, según las versiones.

obra 1.jfif La obra. La única persona que se encontraba en la obra era un vigilador privado.

Los relatos dicen que los delincuentes luego se pusieron capuchas. Al vigilador le quitaron el celular, los dos equipos de comunicación y un largavista grande. La víctima contó a la Policía que más tarde escuchó que llegaron otras personas a bordo de, al menos, un camión.

El guardia no pudo ver qué pasaba, pero la banda trabajó más de cinco horas cargando todo el hierro. Recién logró liberarse pasadas las 14, cuando escuchó que el camión y la camioneta se retiraban del predio. Ahí constató que los ladrones habían robado ocho lingadas con barras de hierros, de 3.500 kilos cada una, según fuentes policiales. Las barras medían 12 metros de largo.

Según explicaron, se llevaron un total de 28.000 kilos de hierros. De acuerdo a profesionales de la construcción, actualmente el kilo de hierro vale alrededor 1.400 pesos. Es así que el botín que robaron ronda la impresionante cifra de 40.000 millones de pesos.

Según la Policía, el único testimonio con el que cuentan es el del vigilador privado. No encontraron más testigos y en el lugar no hay cámaras de seguridad. Por otro lado, no saben qué rumbo tomaron los delincuentes y todo es un misterio para los investigadores.