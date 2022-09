Capital: la siguieron al salir de una financiera, le rompieron la ventanilla del auto y le robaron

Según cuenta Silvina Aguero, se dirigió a Cambio Santiago para realizar una operación ya que estaba próxima a realizar un viaje el cual tenía planeado hace meses pero dado el hecho que vivió no podrá realizarlo. “Se llevaron el DNI y el de mi hija. Si alguien los encuentra, agradecería que los devuelva porque si no, no puedo salir del país”, agregó desesperada.