Rompió el silencio la víctima de la mujer que atacó y persiguió a su pareja en Capital

Si bien las primeras versiones indicaban que la expareja de Madcur lo estaba acompañando mientras Gutiérrez los atacaba, la mujer desmintió esa información. "Lamentablemente me ensuciaron en un quilombo que no tengo nada que ver, inclusive lo vi todo desde el balcón de mi casa mientras estaba trabajando con la computadora jamas me subí yo en mi auto, ni me prendi en el circo este, simplemente me lo destruyó la sra esta", dijo Oviedo.