Mirá el video del salvaje ataque al verdulero de Concepción: 'el sujeto quedó todo lleno de sangre de mi papá'

"Mi papá se empezó a sentir mal porque había un gran sangrado, el sujeto quedó todo lleno de sangre de mi papá", contó Tiago, el hijo del verdulero de Concepción que fue atacado este lunes por un cliente en medio de una discusión por el uso del barbijo en el negocio.

"Empezamos el lunes de una manera brutal, como uno no esperaba", explicó el hijo del comerciante en diálogo con el programa El dedo en la llaga de radio AM 1020 sobre el episodio que se dio a plena luz del día, cerca de las 8.30 de este lunes. "Acá en el negocio se atiende a todas las personas con barbijo, sea una o varias. Cuando entra esta persona no le dice que no lo va a atender, sino que lo atenderá desde afuera por respeto a los otros. Ahí el sujeto empezó a insultarla y en ese cruce ella le dice que no podía atenderlo de esa manera", relató.

Todo el violento ataque quedó registrado en video de la cámara de seguridad del negocio (video gentileza El dedo en la llaga), como se ve a continuación.

"Mi papá se entera y va y le dice que se retire del lugar y ahí se desata todo. El cliente iba con un bolso con una botella vacía para comprar cerveza. Primera vez que lo veía mi padre y no vive en la zona. No sabemos todavía si estaba bajo estado de ebriedad o con algún estupefaciente. Nadie reacciona así porque le dicen que lo atenderán afuera", explicó.

"Vino el servicio de ambulancia, lo acompañé y le hicieron 7 puntos en el cuero cabelludo. Fue un corte profundo pero no tuvo lesiones óseas. Mi papá se empezó a sentir mal porque había un gran sangrado, el sujeto quedó todo lleno de sangre de mi papá", recordó Tiago con amargura.

El joven contó que "yo estuve trabajando la tarde anterior y estaba durmiendo, me despierta la chica que trabaja con mi papá y me dice 'le han partido la cabeza', demoré 10 segundos. Logramos reducirlo y recurrir a la fuerza, éramos tres personas porque se quería ir. en el piso la llamaba a la madre, decía muchos nombres".

Sobre cómo fue la actuación de los uniformados, se quejó del trato en la Comisaría Cuarta. "Llegó la Policía y lo metieron al sujeto patrullero, a mi papá lo llevaron a la ambulancia. Tengo una crítica para hacer en la comisaria Cuarta nos trataron como agresores no como agredidos y nos dijeron que era una denuncia por contravención, cuando después nos asesoramos con un abogado nos dijo que nosotros teníamos que hacer una denuncia penal. Yo me pregunto si sos un ciudadano común y no sabes esto, nos tienen que informar la Policía me parece. No le quisieron tomar de nuevo la denuncia a mi mamá. Mi viejo recién salido del hospital tuvo que ir a declarar y tuvo que esperar, fue muy raro. Al final se pudo cambiar a denuncia penal", concluyó.