Un amigo con cáncer le regaló un planeador y ahora se lo robaron: "Estoy con un gran dolor"

Un sanjuanino de 58 años pide ayuda para recuperar un planeador que le robaron de un predio de Angaco, a donde suele ir todos los fines de semanas a practicar el interesante hobby del aeromodelismo. El hombre, Eduardo González, contó que el aeromodelo se lo regaló un amigo mendocino con cáncer y tiene un gran valor sentimental para él.

"Una camioneta blanca, con dos hombres, se lo llevó. Bajaron del vehículo, lo alzaron y se dispararon. Yo perdí su rastro y, después de caminar casi tres kilómetros, lo encontré. Estaba a 350 metros pero estos hombres se lo llevaron", comentó angustiado a Tiempo de San Juan.

Para Eduardo es vital encontrarlo. Se trata de un obsequio especial y único en San Juan. "Necesito recuperarlo. Quizás pensarán que es un juguete, pero para nosotros no. Si alguien ve la publicación o sabe del planeador, necesitamos que lo devuelvan. El que lo tenga lo va a tener de adorno, más que eso no va a poder hacer. Espero que tengan corazón y me lo devuelvan", agregó el damnificado.

El hombre contó que, en el intento de alcanzar al planeador, se cayó accidentó. "Es un gran dolor para mí. Tiene un significado especial", agregó Eduardo.