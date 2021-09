Impactante video de dos ladrones sanjuaninos asaltando a un colectivero y dos pasajeras

Se conocieron los impactantes videos del atraco al chofer de colectivo de la empresa Mayo y dos pasajeras en pleno viaje por la zona Pocito, en agosto último. Por ese hecho fue detenido un joven, que ya carga con una condena de robo, y que ahora es juzgado en los tribunales de Flagrancia.

El acusado es Leandro Vera, de 21 años, a quien el fiscal Pablo Martín le atribuye el presunto delito de robo agravado por uso de arma impropia. El joven negó haber participado en el asalto y su defensora, la abogada Sandra Leveque, busca acreditar que el muchacho estuvo en otro lugar. Es más, en su declaración, el acusado señaló a otros dos jóvenes del barrio Huarpes como los supuestos autores del robo.

Una de las pruebas son los videos de las cámaras del colectivo, el interno 67 de la Línea 47 de la Empresa Mayo. El robo se registró el sábado 28 de agosto último, minutos después de las 18, cuando el chofer Emanuel Martín transitaba con dos pasajeras por calle 6, cerca de Vidart, en Pocito, según la causa judicial.

Las imágenes de esos videos muestran el momento en que los dos delincuentes subieron al micro, con tapabocas, gorras y ropa deportiva. Uno portaba un arma de fuego y el otro un cuchillo. Al primero que redujeron fue al chofe, a quien le pegaron con la culata de la pistola. Se ve implorar al colectivero, que no se resiste. Ahí le robaron un bolso con 15 mil pesos y el celular. En el micro viajaban dos adolescentes, a las que también amenazaron. A una de ellas le sustrajeron la mochila. Las chicas luego bajaron del micro y salieron corriendo.

A raíz de un llamado al 911, una patrulla policial salió a recorrer la zona y media hora más tarde detuvo a Leandro Vera a 700 metros del lugar de donde se produjo el atraco. El joven negó desde el primer momento estar involucrado en el robo, pero quedó detenido y acusado del hecho. En su poder le hallaron 2.000 pesos y tarjetas SUBE.

Desde la semana pasada, el joven es juzgado ante el juez Ricardo Grossi Graffigna de los tribunales de Flagrancia. La abogada Leveque planteó en la primera audiencia la incompetencia del tribunal juzgador y solicitó que la causa pase a la Justicia ordinaria, dado que entendió que no estaban frente a un hecho de supuesta flagrancia. Esto porque el joven fue detenido casi media hora más tarde, en otro sitio, no estaba armado y ni siquiera llevaba la ropa que vestían alguno de los ladrones. Sin embargo, el juez no hizo lugar a su pedido, dado que en principio las partes estuvieron de acuerdo en continuar el proceso en ese fuero.

Lo que complica a Vera es que, en su detención, le secuestraron varias tarjetas SUBE y 2000 pesos. Durante el debate, el chofer de colectivo reconoció al joven como uno de los ladrones y aseguró que alcanzó a ver las cicatrices en su nariz y en la ceja izquierda. Una de las chicas también lo señaló. El fiscal está convencido que, tras el robo, Vera se deshizo de los objetos sustraídos, se cambió de ropa en su casa y volvió a salir a la calle. Que por eso estaba con otras prendas al momento de su detención. Lo que puede complicar al acusado es que ya cuenta con una condena en suspenso por robo.

Del otro lado, el joven aseguró que a la hora del robo estaba en su casa del barrio Teresa de Calcuta y luego salió a comprar a un almacén. De hecho, su defensa presentó un video de la cámara de ese negocio donde se lo ve a Vera dentro del local, aproximadamente 20 minutos más tarde de ocurrido el asalto. Lo último fue que un policía declaró este martes y señaló que tendría datos que son otros los autores del robo, según una fuente tribunalicia.