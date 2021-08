Hallaron el auto que chocó a tres amigos en Caucete, los dejó heridos y huyó: el conductor aún está libre

Tras algunas averiguaciones, los policías de la Comisaría Novena secuestraron el auto Volkswagen Golf que embistió a tres amigos ciclistas en Caucete, los dejó heridos y huyó. Sin embargo, el conductor y propietario del vehículo aún se encuentra en libertad, informaron fuentes policiales.

Por otro lado, desde la Justicia afirmaron que ya lo citaron a declarar en una ocasión y no se presentó. Ahora, lo volvieron a citar. De no presentarse, ordenarán su detención. Por su parte, la defensa del conductor ya presentó la eximición de prisión, medida que será examinada por la Justicia. Sin embargo, si ya lo citaron a declarar por segunda vez, probablemente no den lugar al pedido del abogado defensor.

Por las fotos recibidas por este medio, el auto no tiene golpes, ni rayones producto del hecho. Eso mismo fue ratificado por las fuentes policiales, lo que resulta un tanto extraño, teniendo en cuenta que la versión inicial es que el automovilista chocó a los ciclistas y, también, a un motociclista.

Cabe recordar que el hecho provocó el secuestro del auto ocurrió sobre las 18:30 del pasado domingo. Los amigos ciclistas circulaban por calle Paula Albarracín de Sarmiento -o Ruta Nacional 20-. Volvían de Las Dunas, en Caucete. Entre calles Salta y Caseros, el auto atropelló a la moto y luego a los ciclistas. Los dejó heridos en el asfalto y huyó.

Los damnificados debieron ser trasladados hacia el hospital Rawson para ser atendidos. Los dos ciclistas que peor la sacaron fueron identificados como Juan Pablo Luna y Facundo Rodríguez. A raíz del choque, sufrieron importantes heridas, pero afortunadamente fueron atendidos rápidamente y les dieron el alta.

Luego, en la mañana del martes último, fueron hacia la Comisaría Novena a radicar la denuncia. Sobre el auto, es un Volkswagen Golf, de color gris, con llantas BBS cromadas y vidrios polarizados. Su conductor ya está identificado y esperan las medidas judiciales para saber si lo detienen o dan lugar a la eximición de prisión.